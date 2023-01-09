VIDEO - Grupul Industrial de Petrochimie Borzești (Chimcomplex): 70 de ani în imagini și mărturii

Emoție. Amintiri. Recunoștință. Acestea sunt doar câteva dintre sentimentele care definesc documentarul special „70 de ani în 5 minute”, o călătorie condensată, dar profundă, în istoria uneia dintre cele mai importante realizări industriale ale României: Grupul Industrial de Petrochimie Borzești (GIP).

Totul începe cu primele decizii curajoase de construcție ale combinatului, într-o perioadă în care România își contura identitatea industrială postbelică. Au urmat ani de eforturi susținute, inovații, sacrificii și izbânzi tehnice care au transformat GIP într-un reper național în industria chimică.

Documentarul oferă nu doar o rememorare a etapelor de dezvoltare, ci și o reflecție sinceră asupra momentelor care au schimbat definitiv soarta acestei industrii, fie ele de progres sau de cumpănă. E o privire lucidă, dar plină de speranță, asupra trecutului și viitorului chimiei românești.

Un punct de maximă emoție este revederea cu ing. Horia Chelariu, un simbol viu al dăruirii și profesionalismului. Cu 67 de ani dedicați aceleiași companii, inginerul Chelariu este vocea unei generații care a construit mai mult decât instalații – a clădit un spirit, o comunitate și o moștenire.