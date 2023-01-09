Vali Vijelie vine să cânte la Ziua Comunei Olanu, sâmbătă, 16 august

sâmbătă, 9 august 2025

Primarul Răzvan Popa invită toți locuitorii și oaspeții la Ziua Comunei Olanu, sâmbătă, 16 august

Pe 16 august, comuna Olanu sărbătorește a 8-a ediție a Zilei Comunei, prima organizată de primarul Răzvan Popa, aflat la primul mandat. Ziua va debuta cu competiții sportive între echipe locale și copii din școlile din zonă, iar după-amiaza scena va fi animată de talente locale.

Seara, atmosfera va fi întreținută de artiști cunoscuți precum Vali Vijelie și Andrei Hereșanu, alături de formațiile Cristal Band și Rapsodia Vâlceană. Cei mici se vor bucura de dulciuri și jocuri, iar adulții vor găsi grătare și băuturi răcoritoare.

„Vă așteptăm să petrecem împreună o zi plină de voie bună, sport și muzică, dedicată comunității noastre!”, transmite primarul Răzvan Popa.

În paralel, în localitate continuă lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare, finanțate prin Programul Național „Anghel Saligny”, cu speranța că sprijinul va fi menținut până la finalizarea proiectului.