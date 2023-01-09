Valea Oltului, sub protecție! Versanții sunt acoperiți cu plase, urmează bariere de retenție pentru stânci

miercuri, 20 august 2025

Pe Valea Oltului se lucrează intens pentru siguranța șoferilor. Aproximativ 65.000 de metri pătrați de versant vor fi securizați cu plase de protecție, într-un proiect amplu implementat de CNAIR și DRDP Craiova.

Nu este singura măsură: pe zonele cu risc ridicat, unde blocuri masive de stâncă amenință să cadă pe carosabil, vor fi instalate și bariere de retenție, menite să oprească eventualele prăbușiri.

Intervenția este vitală pentru DN7 – Valea Oltului, una dintre cele mai circulate artere din România, dar și printre cele mai periculoase, unde alunecările de teren și căderile de bolovani au provocat, de-a lungul anilor, numeroase incidente.

Proiectul, gestionat de Serviciul Investiții RK din cadrul CNAIR, are ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră pe acest tronson esențial pentru traficul național și internațional.