Vâlceanca Ștefania Uță, campioană europeană la 400 m garduri!

sâmbătă, 9 august 2025

Ștefania Uță, campioană europeană la 400 m garduri! 🥇

Performanță excepțională pentru atletismul românesc! Sportiva Ștefania Uță, legitimată la CS Vâlcea 1924, a cucerit medalia de aur la Campionatul European U20, desfășurat la Tampere, Finlanda.

Tânăra atletă a alergat fabulos în finala probei de 400 m garduri, oprind cronometrul la 55,55 secunde, un timp care i-a adus nu doar titlul continental, ci și recordul competiției.

Această reușită confirmă valoarea și determinarea Ștefaniei, care a muncit ani de zile pentru a ajunge în vârful Europei. În spatele succesului stă și antrenoarea Alina Enescu, căreia îi revin merite importante pentru pregătirea și îndrumarea campioanei.

„Bravo, Ștefania! Suntem mândri de tine!”, transmit reprezentanții CS Vâlcea 1924, alături de felicitări pentru întreaga echipă tehnică.

#CSVâlcea1924 #CampionatulEuropean #U20 #Atletism