Vâlcea, vizată de concedieri masive: 634 de funcționari publici ar putea rămâne fără loc de muncă

marți, 12 august 2025

Valcea, vizată de concedieri masive: 634 de funcționari publici ar putea rămâne fără loc de muncă

Reforma administrației locale lovește în plin aparatul bugetar din județ

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat tăierea a peste 40.000 de posturi din administrația publică locală, măsură ce ar aduce economii anuale de 2,2 miliarde de lei. Din acest plan național, în județul Vâlcea se are în vedere desființarea a 634 de posturi din toate instituțiile publice – cu excepția celor din sănătate, învățământ, poliția națională și armată.

Reducerea va afecta atât cabinetele demnitarilor, cât și aparatul administrativ local, inclusiv poliția locală. „Pe partea de Poliție Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie la nivel național. Aplicând procentul de 20% în administrația locală, vorbim de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi vor fi eliminate”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul susține că măsurile sunt necesare pentru eficientizarea aparatului administrativ și creșterea veniturilor proprii ale primăriilor, într-un context bugetar dificil. Reducerile vor fi mai mici în instituțiile cu organigrama incompletă, însă acolo unde toate posturile sunt ocupate se vor impune restructurări consistente.

În paralel, Cseke Attila propune redistribuirea de fonduri de la alte ministere pentru finanțarea programului „Anghel Saligny”, unde este nevoie de 4,5 miliarde de lei până la sfârșitul anului pentru a susține toate proiectele aflate în derulare.