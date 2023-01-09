Vâlcea: Tânără în scaun cu rotile, sancționată pentru cerșetorie. Cazul care a stârnit indignare

O fotografie virală pe rețelele sociale a stârnit critici după ce o tânără aflată în scaun cu rotile a fost surprinsă primind un avertisment de la polițiști, în cartierul Ostroveni. Martorii spun că femeia solicita ajutor financiar pentru probleme medicale.

În urma reacțiilor publice, IPJ Vâlcea a transmis că polițiștii au constatat desfășurarea de activități de cerșetorie pe domeniul public și au aplicat un avertisment, conform Legii nr. 61/1991. Instituția precizează că s-au avut în vedere circumstanțele și că măsura respectă principiul gradualității, subliniind că legea se aplică tuturor cetățenilor.

Deși nu a fost aplicată o amendă în bani, incidentul ridică semne de întrebare privind sprijinul oferit persoanelor cu dizabilități care ajung să ceară ajutor pe stradă pentru a-și acoperi nevoile de bază.

Foto: seintamplainvalcea.ro