vineri, 15 august 2025

Vâlcea, sub protecție maximă în weekend-ul de Sfânta Maria: 580 de cadre MAI mobilizate pentru siguranța cetățenilor

Întreg județul Vâlcea intră sub protecție sporită în perioada 15-17 august 2025, odată cu suplimentarea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile anunță o mobilizare masivă, menită să prevină incidentele și să asigure intervenția rapidă în orice situație de risc.

Coordonarea măsurilor revine Instituției Prefectului, care, potrivit atribuțiilor legale, va gestiona atât climatul de ordine publică, cât și situațiile de urgență.

Forțe în teren, zi și noapte

Zilnic, aproximativ 580 de polițiști, jandarmi și pompieri vor acționa pe tot teritoriul județului.

Peste 250 de polițiști din cadrul IPJ Vâlcea vor patrula în zonele cu risc, vor menține ordinea și vor monitoriza principalele artere rutiere. Polițiștii rutieri vor fi prezenți în punctele cheie pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor.

Circa 250 de jandarmi de la IJJ Vâlcea vor acționa atât independent, cât și în echipe mixte, pentru combaterea faptelor antisociale și sprijinirea cetățenilor aflați în spații publice.

80 de pompieri militari din cadrul ISU „General Magheru” vor fi pregătiți să intervină pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor și salvarea persoanelor din medii periculoase.

Mesaj către cetățeni

Prefectura Vâlcea reamintește că necunoașterea legii nu scutește de respectarea ei și își exprimă aprecierea față de cetățenii care participă activ la campaniile de informare desfășurate de instituțiile MAI.

„Colegii noștri vă sunt alături atunci când aveți nevoie de ajutor”, transmit reprezentanții instituției.

Cei interesați de recomandări oficiale privind comportamentul în situații de urgență pot accesa platforma fiipregatit.ro.