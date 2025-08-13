VÂLCEA: 233 de pensionari „speciali” din instituțiile publice, pe lista neagră a concedierilor. Lovitura legislativă care zguduie administrația!

miercuri, 13 august 2025

În perioada următoare, 233 de foști polițiști, militari și lucrători ai serviciilor speciale din Vâlcea, toți pensionari, dar încă activi în instituții publice, vor fi trimiși acasă. Surse din administrație confirmă că aceștia se află pe lista persoanelor vizate de noile reglementări legale, care interzic cumulul pensiei cu salariul din sectorul bugetar.

Decizia nu este o simplă măsură administrativă, ci rezultatul unei schimbări radicale impuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit în ianuarie 2025 că emiterea deciziei de pensionare duce automat la încetarea raportului de muncă sau serviciu, indiferent dacă beneficiarul solicită suspendarea plății pensiei. Guvernul a transpus rapid această interpretare în legislația curentă, extinzând-o și la personalul contractual din instituțiile publice.

Exemple deja aplicate

În unele orașe din țară, efectele au fost imediate. La Iași, spre exemplu, 38 de persoane aflate exact în această situație au fost eliberate din funcție la 1 ianuarie 2025. Posturile lor au fost preluate temporar de alți angajați, însă primarul a recunoscut că instituția funcționează cu dificultate. La fel s-a întâmplat și la Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Râmnicu Vâlcea - o parte din pensionari au fost deja puși pe liber!

Situații similare se anunță și în județul Vâlcea, acolo unde, potrivit surselor consultate de Ziarul de Vâlcea, mai multe primării, consilii locale și servicii publice au transmis deja liste cu persoanele aflate la pensie, dar încă angajate. Cele mai multe nume provin din rândul foștilor polițiști și militari, încadrați ulterior pe posturi administrative sau de conducere.

Impactul real asupra instituțiilor

Problema este dublată de interdicția angajărilor în sistemul public, impusă prin așa-numita „ordonanță-trenuleț”. Asta înseamnă că locurile lăsate libere nu vor putea fi ocupate prea curând, ceea ce va provoca un deficit de personal și mai mare. În unele instituții, plecarea acestor oameni înseamnă pierderea unor funcții-cheie, ocupate de ani de zile de aceleași persoane.

Sindicatele avertizează că lipsa unui plan de înlocuire și pregătire a personalului va duce la blocaje. „Vorbim de oameni cu experiență de zeci de ani, care cunosc sistemul și procedurile. Înlocuirea lor nu se poate face peste noapte”, atrag atenția liderii sindicali din administrația locală.

Susținătorii legii spun că măsura este justă și că pune capăt unor privilegii: pensie specială + salariu la stat.

Indiferent de interpretare, realitatea este că, în următoarele luni, instituțiile publice din județ și din țară vor concedia sute, poate mii de angajați pensionari.