Ursul a atacat un cioban din Vâlcea

sâmbătă, 30 august 2025

Cioban atacat de urs în Vâlcea

Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a fost atacat de un urs, vineri seară, în timp ce se întorcea cu animalele către stâna pe care o deține la marginea localității.

Victima a suferit o mușcătură la nivelul unei mâini și a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță, fiind apoi transportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

Bărbatul era conștient și cooperant în momentul transportului.

Jandarmii vâlceni au intervenit imediat în zonă, dar ursul nu a mai fost găsit la sosirea lor. Echipajele au patrulat zona folosind semnalele acustice și luminoase ale mașinilor și au aruncat petarde pentru a îndepărta animalul de zonele locuite.

Jandarmii rămân în zonă pentru a preveni reapariția ursului și pentru siguranța comunității.

(sursa: Mediafax)

