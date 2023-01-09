Urșii dau năvală în gospodăriile vâlcenilor. Frica a devenit mai puternică decât legea

vineri, 22 august 2025

Atacurile urșilor în județul Vâlcea au devenit un fenomen alarmant. Într-o singură noapte, jandarmii au intervenit de patru ori pentru a alunga animalele sălbatice care distrugeau stupi, ucideau animale domestice sau se apropiau periculos de zonele locuite.

De la satele de munte până la cartierele din Râmnicu Vâlcea, oamenii trăiesc cu teama că „moș Martin” le poate apărea oricând în curte.

Patru intervenții într-o noapte

Conform Jandarmeriei Vâlcea, apelurile la 112 au explodat. Urșii coboară din ce în ce mai des în gospodării, atrași de mâncare și de lipsa de control a habitatului lor natural. În ultima săptămână, au fost raportate atacuri în mai multe comune montane și chiar la marginea municipiului.

„Noaptea trecută am rămas treaz cu bâta în mână. Mi-a rupt gardul și a intrat peste capre. Nici câinii nu l-au speriat”, povestește un localnic din zona Bărbătești.

Autorități paralizate între lege și realitate

Problema nu este doar a urșilor, ci și a autorităților. Actuala legislație face aproape imposibilă împușcarea sau relocarea rapidă a animalelor periculoase. Procedurile birocratice durează zile sau săptămâni, timp în care oamenii își pierd animalele și trăiesc sub teroare.

„Se face o comisie, se dau avize, se fac hârtii. Până atunci, ursul vine în fiecare noapte. Oamenii nu mai au răbdare”, spun reprezentanți ai primăriilor locale.

O problemă națională

În Vâlcea, dar și în alte județe montane, situația a scăpat de sub control. Populația de urși a crescut, iar lipsa hranei îi împinge spre sate și orașe. Ministerul Mediului anunță periodic „planuri de măsuri”, însă pe teren tot oamenii rămân față în față cu pericolul.

O comunitate lăsată pradă fricii

Pentru localnici, nu mai este o simplă problemă de conviețuire cu natura, ci o chestiune de supraviețuire zilnică. Copiii sunt duși la școală însoțiți de părinți, apicultorii își găsesc stupii distruși, iar fermierii pierd animale peste noapte.

„Ne e frică să mai ieșim din casă după ora 9 seara. E rușinos că într-o țară europeană oamenii nu pot fi protejați de stat”, spune un apicultor din zona Horezu.

Ceea ce în Occident ar fi considerat o criză de siguranță publică, în România rămâne un subiect tratat cu indiferență. Între timp, la Vâlcea, urșii fac legea.

Dacă autoritățile nu vor găsi rapid o soluție, nu e exclus ca oamenii să-și facă singuri dreptate...

Tiberiu Pîrnău