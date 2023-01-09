Un poliţist din Vâlcea îşi face de cap cu artificii interzise, iar colegii lui închid ochii! Rușine!

luni, 18 august 2025

În România, legile sunt pentru „căţeluşi”, nu pentru „dulăi”! Un poliţist din Vâlcea îşi face de cap cu artificii interzise, iar colegii lui închid ochii

În România, tot mai mulţi cetăţeni au impresia că legile nu sunt pentru toată lumea. Pentru omul de rând, pentru „căţeluşi”, orice greşeală se sancţionează imediat: o amendă, o somaţie, o executare silită. În schimb, „dulăii”, şmecherii cu funcţii sau relaţii, pot sfida legea după bunul plac, fără să păţească absolut nimic.

Un astfel de caz revoltător se petrece de ani buni chiar în judeţul Vâlcea. Un poliţist, locuitor al comunei Budeşti, a transformat liniştea comunităţii într-o scenă de circ ilegal. De 2-3 ani, ori de câte ori „îi vine lui pe chelie” – nu doar de Crăciun, Anul Nou sau Paşte, ci în plină vară sau într-o zi obişnuită din săptămână – individul organizează chefuri cu artificii de mare putere, interzise de lege.

Explozia artificiilor răsună în sat, sperie copiii şi animalele, dar mai ales stârneşte revolta localnicilor, care au sesizat în repetate rânduri poliţia. Şi totuşi, nimic. Nicio amendă, nicio anchetă, nicio măsură. Organele de ordine – aceleaşi care dau amenzi pentru o petardă aprinsă de un adolescent – par să fi intrat într-o complicitate tăcută atunci când vine vorba de „fratele lor în uniformă”.

Întrebarea este simplă și gravă: cum e posibil ca un poliţist să sfideze în văzul tuturor legea privind obiectele pirotehnice, iar colegii lui să nu mişte un deget? Ce mesaj primeşte cetăţeanul simplu, cel care respectă legea de teamă să nu fie sancţionat?

Cazul de la Budeşti nu este singular, ci reflectă o realitate dureroasă: România rămâne ţara dublului standard. O ţară unde oamenii obişnuiţi sunt striviţi sub povara legilor şi amenzilor, iar şmecherii cu pile şi funcţii îşi bat joc de regulile pe care chiar ei ar trebui să le aplice.

Până când?

Ce spuneti, domnule comandant Călinescu (foto)?! Veniti si cu acest articol în instanță!