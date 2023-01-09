Un bărbat din Vâlcea, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 de euro daune morale pentru abuz sexual repetat asupra minorei aflate în plasament

Ion Andreescu provine din satul Andreiești, parte a comunei vâlcene Muereasca, o localitate fără străzi, traversată doar de două drumuri: unul județean și unul comunal, relatează Libertatea.

Bărbatul este acuzat că, între ianuarie 2023 și ianuarie 2025, ar fi întreținut relații sexuale cu minora aflată în plasament.

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că inculpatul a întreținut, în mod repetat şi prin constrângere, raporturi sexuale normale cu persoana vătămată minoră ce se afla în plasament la soţia sa.

la soţia sa. După ce persoana vătămată a devenit majoră, inculpatul a continuat să întreţină, prin constrângere, acte sexuale cu aceasta, atât la domiciliul său cât şi la un alt imobil deţinut de acesta”, se arată într-un comunicat al procurorilor vâlceni.

Bărbatul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea pe data de 16 aprilie 2025, prin Rechizitoriul nr. 978/106/P/2025 pentru două infracțiuni:

Agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor (art. 219 Cod penal) – pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, agravată dacă victima e în îngrijirea făptuitorului, caz în care limitele de pedeapsă cresc de la 3 la 10 ani

(art. 219 Cod penal) – pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, agravată dacă victima e în îngrijirea făptuitorului, caz în care limitele de pedeapsă cresc de la 3 la 10 ani Racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222 Cod penal) – pedepsită de la 6 luni la 3 ani.

Pe 25 iulie 2025, Judecătoria Râmnicu Vâlcea l-a condamnat pe Ion Andreescu doar pentru prima infracțiune, stabilind pedeapsa minimă și suspendând executarea acesteia sub supraveghere pe o perioadă de trei ani.

Astfel, după ani de abuzuri sexuale, Ion Andreescu evită închisoarea, fiind obligat să efectueze 120 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Muereasca, fie la Primăria Bujoreni.

Totodată, timp de doi ani, bărbatul nu are voie să comunice în niciun fel cu victima și îi este interzis să se apropie la mai puțin de 30 de metri de aceasta.

„Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Râmnicu Vâlcea, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

să comunice schimbarea locului de muncă

să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se mai arată în Hotărârea nr. 475/2025 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Pe plan civil, instanța de fond a decis să acorde victimei daune morale în valoare de doar 2.000 de euro.

Ion Andreescu este liber după decizia pronunțată pe fond, instanța constatând că măsura arestului la domiciliu a încetat de drept.

„Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu din 25.03.2025 până în prezent (25.07.2025, data prezentei hotărâri)”, se mai arată în minuta condamnării.

Condamnat doar pentru cea mai recentă infracțiune

Motivarea Hotărârii nr. 475/2025 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea rămâne secretă, judecătorii invocând protecția victimelor infracțiunilor sexuale. Totuși, această opacitate ascunde și rațiunile pentru care prădătorii sexuali primesc pedepse atât de reduse.

Singurul indiciu care ar putea explica de ce Ion Andreescu a primit doar doi ani de închisoare cu suspendare se regăsește în descrierea faptelor:

„În seara de 24.03.2025 , inculpatul (Andreescu Ion – n.r.), în timp ce se afla la locuința din (comuna Muereasca – n.r.), sat Andreiești, unde conviețuia cu persoana vătămată (…), născută la data de (…), i-a propus acesteia să întrețină raporturi sexuale atunci când soția sa nu va fi acasă, în același context al discuțiilor cu tentă sexuală punând mâna pe sânul persoanei vătămate, pe coapsă și fesă.

, inculpatul (Andreescu Ion – n.r.), în timp ce se afla la locuința din (comuna Muereasca – n.r.), sat Andreiești, unde conviețuia cu persoana vătămată (…), născută la data de (…), Situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare este susţinută cu următoarele mijloace de probă: declarația persoanei vătămate (…) declarația inculpatului (…), declarația martorei (…) declarația martorului (…) declarația martorei (…) procesul-verbal întocmit cu ocazia examinării înregistrării audio transmise martorului (…) de către persoana vătămată (…) și suportul optic conținând această înregistrare, print-screen-ul mesajelor transmise între martorul (…) și persoana vătămată (…), proces-verbal de constatare din data de 24.03.2025 și înregistrarea bodycam purtată de agenții de poliție, copia raportului de evaluare psihologică nr. 44388/11.04.2025 întocmit persoanei vătămate (…)”, se arată în actele dosarului.

Martorii au fost audiați doar în legătură cu faptele pe care le-au observat direct. Cel puțin trei martori au avut cunoștință despre infracțiunile comise de Ion Andreescu, conform pasajelor menționate anterior. De asemenea, la dosar există o înregistrare audio.

Din aceste fragmente reiese că Ion Andreescu a fost condamnat doar pentru fapta comisă în seara de 24 martie 2025, nu și pentru actele sexuale din perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2025, pentru care, cel mai probabil, nu existau alte probe în afară de declarațiile victimei.

Numărul violatorilor scăpați prin prescripție rămâne un mister

Procesele care vizează infracțiuni sexuale împotriva adulților sau minorilor sunt „ținute la secret” pentru a proteja victimele, dar, paradoxal, aceeași legislație oferă protecție și infractorilor.

De exemplu, între mai 2022 și august 2025 au fost închise 12.605 dosare ca urmare a „marii prescripții” stabilite de Înalta Curte și de Curtea Constituțională.

Printre acestea se află și cazuri de infracțiuni sexuale, însă platformele de jurisprudență portal.just.ro și rejust.ro nu permit căutarea acestor dosare. Astfel, numărul exact al cazurilor de viol sau pedofilie închise prin prescripție rămâne necunoscut.