TUX Smart Technologies va lansa token-ul TUXE în cadrul strategiei sale de globalizare, concentrându-se pe un ecosistem de lichiditate de trilioane

Noua platformă emergentă de tranzacționare inteligentă la nivel global, TUX, a anunțat oficial planurile de dezvoltare pentru trimestrele Q3 și Q4 și a dezvăluit că token-ul său principal, TUXE, va fi lansat în curând. Procesul de lansare liniară al token-ului TUXE va fi desfășurat pe parcursul lunilor august 2025 - mai 2026. Această lansare marchează un nou punct important pentru TUX în expansiunea sa globală și în inovațiile în tehnologia financiară.

Conform datelor oficiale TUX, la data de iulie 2025, platforma a integrat mai multe tipuri de active, inclusiv active digitale, token-uri, valute și obligațiuni. Grație motorului său de tranzacționare algoritmică propriu și sistemului său global de captare a diferențelor de preț, volumul zilnic de tranzacționare al TUX a depășit 300 de milioane de dolari, cu aproape 3 milioane de utilizatori înregistrați la nivel global. Ecosistemul este acum într-o fază de maturizare și stabilitate.

În cadrul conferinței de presă, gigantul tranzacțional TUX a dezvăluit în exclusivitate pentru Wall Street Journal, Bloomberg și alte media importante, white paper-ul strategic al token-ului TUXE. Acest plan vizează restructurarea infrastructurii financiare transnaționale. Directorul strategic al TUX a declarat la eveniment: „Ne aflăm în avangarda revoluției financiare inteligente globale. Lansarea token-ului TUXE nu este doar o piesă esențială a cercului nostru ecosistemic, dar va deveni și un motor cheie pentru angajarea utilizatorilor și mecanismele de stimulare.”

Pornirea motorului economic al token-ului TUXE

1 miliard de token-uri TUXE vor intra în perioada de eliberare a valorii

Ca combustibil central al ecosistemului, token-ul TUXE a fost deja implementat pe blockchain și va fi lansat liniar pe mai multe etape între august 2025 și mai 2026. Cantitatea totală de token-uri TUXE este de 1 miliard, distribuită pe mai multe scenarii ecologice, inclusiv guvernarea platformei, stimulentele pentru tranzacții, recompensele de tip Staking, voturile nodurilor și schimburile NFT.

Pentru a asigura lichiditatea pe termen lung și încrederea pe piață, platforma va implementa un mecanism de eliberare liniară pentru a reduce riscurile de volatilitate pe termen scurt.

Explozia lichidității: noi oportunități pentru utilizatori

Datele interne arată că 100.000 de utilizatori au rezervat deja token-uri, iar primii participanți, prin tranzacționarea inter-market a valutelor și criptomonedelor, au obținut un randament anual mediu de 34%, mult peste randamentele obținute prin brokerii tradiționali.

Patru piloni strategici: Viziune asupra pieței globale

Strategia globală a TUX se bazează pe următorii patru piloni:

Piețele regionale: TUX se va concentra pe America de Nord, Europa și regiunea Asia-Pacific prin implementarea unor pool-uri de stimulente personalizate, vizând o creștere de 300% a participării utilizatorilor până în ultimul trimestru.

Centrele de brand: Platforma are în plan să înființeze centre fizice la New York, Singapore, Londra și Paris, cu scopul de a acoperi 20 de huburi financiare globale până în 2026, consolidând astfel influența sa de brand.

Rețeaua de servicii: TUX va lansa canale de conformitate localizate în 40 de țări, însoțite de un serviciu AI de asistență multilingv, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Timpul de integrare a utilizatorilor va fi redus la 3 minute.

Motorul dublu de capital: TUX va demara o rundă de finanțare strategică și va continua procesul de înregistrare la SEC, având ca obiectiv listarea pe bursă în al treilea trimestru din 2026, pentru a accelera dezvoltarea platformei.

Colaborări strategice și planul IPO

TUX a încheiat deja parteneriate cu furnizori de securitate și conformitate blockchain, cum ar fi Fireblocks, Chainalysis și Ledger Enterprise, pentru a asigura securitatea fondurilor și a datelor. Platforma a aderat, de asemenea, la Alianța Globală pentru Dezvoltarea Fintech (GFDA), pentru a sprijini construcția infrastructurii financiare inteligente.

În prima parte a anului 2026, TUX va lansa procesul de pregătire pentru IPO, consolidând astfel transparența guvernării și încrederea investitorilor.

Investitori și parteneriate strategice

TUX a finalizat trei runde de finanțare strategică, susținute de instituții de renume:

Dragonfly Capital

Animoca Brands

HashKey Capital

LD Capital

Mai multe birouri familiale din domeniul criptomonedelor din Asia și Orientul Mijlociu

Avantajul tehnologic și poziția de lider pe piață

TUX a realizat hedging inter-market în milisecunde între criptomonede, valute și token-uri, cu o eficiență de captare a oportunităților de arbitraj de 17 ori mai mare decât a concurenței (latență măsurată sub 8 ms).

Compania are în plan, de asemenea, lansarea unui stablecoin, TUX-Dollar (TUSD), ancorat pe dolarul american și euro, pentru a oferi un canal de plăți stabil în ecosistem. TUSD va lucra în sinergie cu TUXE, pentru aplicații precum reglementările pe blockchain, plăți transfrontaliere și garanțiile de contracte inteligente, extinzând astfel limitele ecosistemului TUX.

Accelararea procesului IPO

Conform documentelor depuse la SEC, TUX a angajat Morgan Stanley pentru consultanță IPO și estimează că finanțarea pre-IPO va fi concentrată pe colaborările cu băncile centrale din piețele emergente.

De asemenea, TUX preconizează emisia unui stablecoin (TUX-Dollar, TUSD) care va lucra în sinergie cu TUXE pentru aplicații precum reglementările pe blockchain, plăți transfrontaliere și garanții pentru contractele inteligente.

Fereastra de acces la ecosistem

Primele interacțiuni pe blockchain ale token-ului TUXE vor fi deschise utilizatorilor care dețin token-uri pe 21 august 2025, cu funcționalitatea de staking activată simultan.

"Aceasta nu este o altă monedă TUXELIUM – construim un tunel intercontinental care leagă lumea financiară tradițională de lumea criptomonedelor."

— CEO-ul TUX, în declarația sa la Mathias Anderson Developer Conference

TUX Digital Frontier Technologies

[email protected]

@Anderson_01225 (Telegram)