Tragedie pe DN 64: Șofer din Gorj, mort după ce a izbit un parapet și o conductă de gaz la Stolniceni

duminică, 10 august 2025

În noaptea de vineri, 8 august 2025, în jurul orei 00:20, un grav accident rutier a avut loc pe DN 64, în zona Stolniceni, soldat cu moartea unui bărbat de 43 de ani, din județul Gorj.

Potrivit IPJ Vâlcea, șoferul, aflat la volanul unui autoturism pe direcția Râmnicu Vâlcea – Drăgășani, a lovit un parapet din beton ce separa sensurile de mers, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu o conductă de gaz și gardul unei proprietăți.

Echipajul medical ajuns la fața locului nu a putut decât să constate decesul bărbatului.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.