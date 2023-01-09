duminică, 31 august 2025

Tineretul AUR Vâlcea a oferit ghiozdane complet echipate elevilor din șase localități, de Ziua Limbii Române

Tineretul AUR Vâlcea, campanie „Tineri pentru Educație” de Ziua Limbii Române

Astăzi, într-o zi cu dublă semnificație, Organizația de Tineret AUR Vâlcea a demarat campania „Tineri pentru Educație”, prin care copiii din mai multe localități ale județului au primit ghiozdane complet echipate. Evenimentul a avut loc chiar de Ziua Limbii Române, o sărbătoare ce ne reamintește importanța limbii materne și a identității naționale.

În prima zi a campaniei, tinerii AUR au ajuns în Râmnicu Vâlcea, Runcu, Nicolae Bălcescu, Galicea, Drăgoești și Frâncești. Fiecare ghiozdan oferit reprezintă un pas spre un viitor mai bun și o investiție în educația copiilor din comunitățile locale.

„Ziua Limbii Române ne reamintește de rădăcini și de identitatea noastră, iar prin educație, transmisă în limba română, asigurăm generațiilor viitoare șansa de a construi o societate mai puternică”, a transmis Constantin Stroe, președintele Organizației de Tineret AUR Vâlcea.

Campania nu se oprește aici: acțiunile vor continua și mâine, în alte localități din județ, cu aceeași misiune – sprijinirea copiilor și promovarea educației ca prioritate pentru comunitate.

Organizația Tineret AUR Vâlcea mulțumește tuturor celor care au sprijinit această inițiativă și au înțeles că fiecare copil merită șansa la o educație de calitate.