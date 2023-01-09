Teparul de pe Valea Oltului a fost reținut după ce a păcălit mai mulți conducători auto

O nouă escrocherie descoperită în trafic: Bărbat reținut după ce a păcălit mai mulți conducători auto

Un bărbat de 62 de ani din județul Vâlcea a fost reținut de polițiștii din Râmnicu Vâlcea, după ce ar fi înșelat mai mulți șoferi sub pretextul că are mașina defectă și are nevoie urgentă de bani pentru a o repara, potrivit unui comunicat din partea IPJ Vâlcea.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea s-au sesizat din oficiu în urma mai multor reclamații venite din partea unor șoferi, care au declarat că au fost înșelați de un individ ce pretindea că i s-a defectat autoturismul personal.

În urma cercetărilor efectuate, autorul a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 62 de ani, domiciliat în județul Vâlcea. Acesta ar fi abordat mai mulți conducători auto sub pretextul că are nevoie urgentă de ajutor, motivând că autoturismul său este defect, reușind astfel să obțină diverse sume de bani prin inducere în eroare.

Pe numele acestuia a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Totodată, în cursul zilei de astăzi, 31 august, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Bărbatul urmează să fie prezentat în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, cu propuneri procedurale în conformitate cu prevederile legale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor păgubite.