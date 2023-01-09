Tăcere rușinoasă! UZPR ignoră cazul jurnalistului vâlcean hărțuit în instanță de IPJ!

vineri, 8 august 2025

UZPR, în vacanță? Poliția dă în judecată un jurnalist, iar Uniunea nu scoate un cuvânt

Într-o manieră surprinzător de rapidă, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a programat un termen în doar 12 zile pentru un proces civil intentat de Inspectoratul de Poliție (IPJ) Vâlcea împotriva jurnalistului Tiberiu Constantin Pîrnău și a publicației pe care o conduce (solicitând ștergerea unui articol de pe site-ul publicației referitor la promovările dubioase din interiorul IPJ Valcea!), în contextul vacanței judecătorești, când doar cauzele cu adevărat urgente primeau atenție – ordine de protecţie, măsuri preventive etc.

În articolul publicat de Ziarul de Vâlcea, se arată că demersul nu are niciun fundament legal de urgență, ci pare mai degrabă o modalitate de presiune juridică — numită, pe bună dreptate, “cenzură cu robă”.Ziarul de Vâlcea

Mai mult, publicația argumentează că articolul incriminat este documentat și nu conține atacuri la persoană, ci dezvăluiri privind clientelismul și nepotismul din interiorul IPJ Vâlcea.Ziarul de Vâlcea

Și pentru a accentua gravitatea precedentului, autorul lansează o scrisoare deschisă adresată, printre alții, justiției, CSM, Ministerului Justiției, IGPR și… UZPR.

UZPR nu a emis niciun punct de vedere

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), asociația profesională cu tradiție, s-a pronunțat – cel puțin în trecut – în cazuri de agresiuni fizice sau amenințări serioase, prin comunicate dure și mesaje de solidaritate. De altfel, organizația este activă în promovarea libertății presei, implicată inclusiv în implementarea Media Freedom Act (EFMA) în România, prin documente oficiale transmise chiar pe 5 august 2025.

Cu toate acestea, în cazul IPJ Vâlcea vs. jurnalist, UZPR nu a emis niciun punct de vedere. Niciun comunicat, niciun semnal public, nici solidarizare măcar tacită cu colegul vizat. Lipsa acestei reacții în contextul unei amenințări directe la adresa libertății de exprimare este atât surprinzătoare, cât și problematică.

Tăcere riscantă

Pentru o organizație cu rol de apărător al drepturilor jurnalistului, tăcerea UZPR în fața unui astfel de abuz procedural nu poate rămâne neobservată. Indiferent dacă motivația a fost procedurală, internă, de strategie sau pur și simplu neobservare, mesajul transmis este unul periculos: nu toate provocările merită să fie abordate.

Libertatea presei, odată compromisă într-un caz emblematic, devine mai fragilă pentru toți. UZPR, dacă mai vrea să fie credibilă, trebuie să răspundă – cu responsabilitate și promptitudine!

Foto: Sorin Stanciu, președinte UZPR