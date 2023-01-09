Spitalul Mobil AUR vine in județul Vâlcea

duminică, 17 august 2025

📢 Invitație pentru toți locuitorii comunei Galicea și din localitățile învecinate!

Pe 5 și 6 septembrie, vă așteptăm în comuna Galicea, lângă piscină, pentru:

👁 Consult oftalmologic și ochelari GRATUIT

❤️ Consultații de cardiologie (EKG) GRATUIT

O ocazie excelentă de a vă verifica sănătatea, fără costuri!

Mulțumim Primăriei Galicea pentru sprijin și pentru că ne-a oferit spațiul necesar desfășurării acestui eveniment.

📅 Vineri și Sâmbătă – 05-06 septembrie

📍 Galicea, lângă piscină

Vă așteptăm cu drag și grijă pentru sănătatea dumneavoastră! 💛