Spitalul Județean de Urgență Vâlcea angajează medic specialist în neurologie pediatrică

vineri, 8 august 2025

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea angajează medic specialist în neurologie pediatrică

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea neurologie pediatrică, în cadrul Compartimentului Neurologie și Psihiatrie Pediatrică. Procedura se desfășoară conform Ordinului 166/2023.

Condiții generale pentru participare
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • să fie cetățeni români, ai unui stat membru UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene;

  • să cunoască limba română, scris și vorbit;

  • să aibă capacitate de muncă conform legislației în vigoare;

  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;

  • să îndeplinească condițiile de studii, vechime și specialitate prevăzute pentru post;

  • să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni care i-ar face incompatibili cu funcția;

  • să nu fie sub incidența unor interdicții legale privind exercitarea profesiei.

Calendarul concursului

  • Depunerea dosarelor: 28 iulie – 11 august 2025

  • Selecția dosarelor: 14 august 2025

  • Proba scrisă: 20 august 2025, ora 10:00

  • Proba clinică: 22 august 2025, ora 10:00

Dosarele se depun la Serviciul RUJC, de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00, până la data de 11 august 2025.

Postul scos la concurs reprezintă o oportunitate importantă pentru medicii specialiști care doresc să activeze într-un domeniu sensibil și esențial – îngrijirea și tratarea copiilor cu afecțiuni neurologice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe