vineri, 8 august 2025

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea angajează medic specialist în neurologie pediatrică

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea neurologie pediatrică, în cadrul Compartimentului Neurologie și Psihiatrie Pediatrică. Procedura se desfășoară conform Ordinului 166/2023.

Condiții generale pentru participare

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

să fie cetățeni români, ai unui stat membru UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene;

să cunoască limba română, scris și vorbit;

să aibă capacitate de muncă conform legislației în vigoare;

să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;

să îndeplinească condițiile de studii, vechime și specialitate prevăzute pentru post;

să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni care i-ar face incompatibili cu funcția;

să nu fie sub incidența unor interdicții legale privind exercitarea profesiei.

Calendarul concursului

Depunerea dosarelor : 28 iulie – 11 august 2025

Selecția dosarelor : 14 august 2025

Proba scrisă : 20 august 2025, ora 10:00

Proba clinică: 22 august 2025, ora 10:00

Dosarele se depun la Serviciul RUJC, de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00, până la data de 11 august 2025.

Postul scos la concurs reprezintă o oportunitate importantă pentru medicii specialiști care doresc să activeze într-un domeniu sensibil și esențial – îngrijirea și tratarea copiilor cu afecțiuni neurologice.