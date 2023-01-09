Spitalul Județean de Urgență Vâlcea angajează medic specialist în neurologie pediatrică
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea neurologie pediatrică, în cadrul Compartimentului Neurologie și Psihiatrie Pediatrică. Procedura se desfășoară conform Ordinului 166/2023.
Condiții generale pentru participare
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
să fie cetățeni români, ai unui stat membru UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene;
să cunoască limba română, scris și vorbit;
să aibă capacitate de muncă conform legislației în vigoare;
să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;
să îndeplinească condițiile de studii, vechime și specialitate prevăzute pentru post;
să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni care i-ar face incompatibili cu funcția;
să nu fie sub incidența unor interdicții legale privind exercitarea profesiei.
Calendarul concursului
Depunerea dosarelor: 28 iulie – 11 august 2025
Selecția dosarelor: 14 august 2025
Proba scrisă: 20 august 2025, ora 10:00
Proba clinică: 22 august 2025, ora 10:00
Dosarele se depun la Serviciul RUJC, de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00, până la data de 11 august 2025.
Postul scos la concurs reprezintă o oportunitate importantă pentru medicii specialiști care doresc să activeze într-un domeniu sensibil și esențial – îngrijirea și tratarea copiilor cu afecțiuni neurologice.
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns