Sparle si soparle, 25.08.2025

După mai bine de un an de promisiuni neonorate și scandaluri legate de concesiunea clădirii neterminate din incinta Ștrandului Ostroveni, firma Xavitel SRL, controlată de afaceristul Octavian Luță, a început, în sfârșit, lucrările de reamenajare. Deocamdată, mobilizarea pe șantier este una modestă, ritmul este lent, dar semnalele din teren confirmă că investiția de peste 2 milioane de euro – promisă în contract – a intrat într-o etapă vizibilă de implementare.
Sâmbătă după-amiază, în centrul Râmnicului, un bărbat de 30 de ani a tras cu un pistol airsoft asupra mașinii în care se afla mireasa. Individul striga cuvinte incoerente despre „război”, iar momentul a creat panică printre invitați și trecători. Mireasa a apelat imediat 112, iar polițiștii l-au imobilizat și l-au dus la sediul Poliției municipale.
Orasul Berbesti va fi in curand scena unor descinderi in forta! Fostul primar este vizat.
În spatele fațadei liniștite a orașului Ocnele Mari, un raport al Curții de Conturi demontează imaginea de bună gospodărire afișată de administrația locală. Inspectorii au descoperit un amestec de nepăsare, lipsă de control și încălcări flagrante ale legii, care au produs pierderi de ordinul milioanelor de lei din bani publici. Între 2022 și 2024, Primăria Ocnele Mari nu a stabilit și nu a încasat taxa specială de salubrizare de la cetățenii și firmele care nu aveau contract cu operatorul Brai Cata SRL. Deși hotărârea de consiliu local impunea acest lucru, peste 1,13 milioane de lei nu au intrat niciodată în buget. În schimb, serviciul de salubrizare a fost plătit integral din bani publici.
La Liceul Teoretic Măciuca, o învățătoare aflată în comisia de asistență la Evaluarea Națională a fost reclamată la Poliție și la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Acuzațiile sunt extrem de grave: doi elevi susțin că dascălul le-ar fi tăiat răspunsurile corecte din lucrări și ar fi introdus, „cu de la sine putere”, răspunsuri greșite. Dacă aceste acuzații se confirmă, vorbim despre o fraudă care afectează direct viitorul elevilor, notele la Evaluarea Națională fiind decisive pentru admiterea la liceu. Practic, un profesor și-a permis să schimbe destinul unor copii printr-un gest arbitrar și abuziv.
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat, marți, o ordonanță de urgență care schimbă fundamental regulile jocului pentru proiectele finanțate prin PNRR. În realitate, nu vorbim despre o „optimizare a implementării”, așa cum se laudă Executivul, ci despre o amputare a șanselor ca sute de comunități locale să-și mai vadă investițiile finalizate. Pe scurt: vor primi bani doar proiectele care pot fi gata până în august 2026. Restul – suspendate, denunțate sau împinse în ceața altor programe viitoare.
Lasă un răspuns