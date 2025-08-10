Sparle si soparle 10.08.2025

  • O serie de mărturii și documente intrate în posesia redacției arată modul în care două avocate din Vâlcea ar fi tratat clienți care au achitat onorarii semnificative, dar au rămas cu dosarele nerezolvate și cu bani pierduți. Mai mult, răspunsul decanului baroului local ridică semne de întrebare privind modul în care sunt soluționate plângerile împotriva membrilor săi. Decanul baroului, Dinu Constantinescu, apără avocatele țepare! Rușine!

 

  • „PSD este un partid fără reacție la ticăloșiile care se întâmplă în jurul nostru. Se lucrează la distrugerea PSD-ului, a partidului care apără oamenii. Să vii și să spui ‘plecați 20%’ în administrație, fără o analiză reală, este o dovadă de inconștiență”, a afirmat Constantin Rădulescu, președinte PSD Vâlcea. Acesta a atras atenția asupra situației critice din aparatul administrativ: „Avem concursuri la Consiliul Județean la care nu vine nimeni sau vin oameni foarte slab pregătiți. Noi lucrăm cu cătușele pe masă. Mai avem doar doi diriginți de șantier și ne-ar trebui cinci.”
  • Fotbalul și pariurile sportive se îmbină la fix în Hackerville. Managerul sportiv al SCM Râmnicu Vâlcea s-ar folosi de poziția sa pentru a câștiga la pariuri. Teodorescu Raul, un hacker vâlcean ”de succes”, în prezent în staff-ul echipei de fotbal SCM Râmnicu-Vâlcea, s-ar folosi de sportul rege ca să își înmulțească banii obținuți din criminalitate informatică prin ”industria” pariurilor sportive - au dezvaluit jurnalistii de la stiripesurse.ro

 

  • Farmacistul-șef al Spitalului Județean Vâlcea, George Apostolescu, sponsorizat de giganți farma cu peste 37.000 de lei în ultimii ani. Congrese internaționale, cazare de lux, transport, mese și taxe de participare plătite integral de companii farmaceutice – toate acestea se regăsesc în declarațiile de sponsorizare depuse de farmacistul-șef de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Florian George Apostolescu, în ultimii trei ani. Sumele sunt considerabile, iar întrebarea inevitabilă este: ce primește industria în schimbul acestor sponsorizări?

  • La aproape un an și jumătate de la semnarea contractului de concesiune între Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și firma Xavitel SRL, deținută de Octavian Luță, în teren nu există nicio urmă de investiție, niciun utilaj, niciun muncitor. Nimic. Doar o ruină care continuă să degradeze imaginea Bazei de Agrement Ostroveni și să consume speranța cetățenilor. În schimb, Primăria ne trimite un răspuns oficial halucinant (Nr. 29419/06.08.2025), în care susține că firma „își onorează obligațiile contractuale” și că lucrările sunt „în perioada de execuție”, în baza unei autorizații de construcție. Aceeași primărie care, cu doar câteva luni înainte, admitea încălcarea contractului, promitea rezilierea și apoi… s-a răzgândit.

