Sparle si soparle 10.08.2025

La aproape un an și jumătate de la semnarea contractului de concesiune între Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și firma Xavitel SRL, deținută de Octavian Luță, în teren nu există nicio urmă de investiție, niciun utilaj, niciun muncitor. Nimic. Doar o ruină care continuă să degradeze imaginea Bazei de Agrement Ostroveni și să consume speranța cetățenilor. În schimb, Primăria ne trimite un răspuns oficial halucinant (Nr. 29419/06.08.2025), în care susține că firma „își onorează obligațiile contractuale” și că lucrările sunt „în perioada de execuție”, în baza unei autorizații de construcție. Aceeași primărie care, cu doar câteva luni înainte, admitea încălcarea contractului, promitea rezilierea și apoi… s-a răzgândit.