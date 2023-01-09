vineri, 8 august 2025

Solidaritate pentru Broșteni: Parlamentarii AUR Vâlcea, alături de comunitate în momente dificile

Într-o perioadă în care mulți români se confruntă cu greutăți, gesturile de solidaritate adevărată devin mai valoroase ca oricând. Organizația AUR Vâlcea s-a mobilizat exemplar pentru a sprijini locuitorii din Broșteni, județul Suceava, afectați de calamități naturale și lipsuri materiale. Cu implicarea directă a parlamentarilor vâlceni Nicolae Mîndrescu, Antonio Popescu și Dumitru Spau, dar și cu sprijinul generos al cetățenilor din Râmnicu Vâlcea, s-a reușit adunarea unui transport consistent de alimente, produse de igienă și articole de primă necesitate.

„Alături de comunitatea noastră, am adunat nu doar pachete, ci speranță. Pentru că în fața necazului, solidaritatea face diferența!”, au transmis reprezentanții AUR Vâlcea, subliniind că acțiunea nu este singulară, ci face parte dintr-un efort constant de sprijinire a celor în nevoie.

Parlamentarii AUR – prezenți pe teren, alături de oameni

Implicarea parlamentarilor Nicolae Mîndrescu, Antonio Popescu și Dumitru Spau nu s-a limitat doar la sprijin logistic sau comunicare. Cei trei parlamentari au fost activi în organizarea campaniei, coordonând voluntarii, strângerea donațiilor și asigurând transparența acțiunii. Aceștia au demonstrat că mandatul primit de la cetățeni poate fi pus în slujba binelui public, cu fapte!

„Dacă vrei să contribui și tu, contactează-ne! Orice gest contează atunci când este făcut cu sufletul!”, este apelul transmis vâlcenilor care doresc să sprijine această inițiativă sau altele viitoare.

Pentru oameni, pentru România – nu este doar un slogan, ci o realitate pe care AUR Vâlcea o construiește zi de zi, alături de comunitate.

Un nou sediu, o nouă etapă pentru AUR Vâlcea

Totodată, AUR Vâlcea anunță deschiderea unui nou sediu în Râmnicu Vâlcea, pe strada Buna Vestire, nr. 3 (zona Nord), municipiul Râmnicu Vâlcea. Este un pas important în consolidarea legăturii directe dintre cetățeni și aleșii lor, un spațiu dedicat dialogului, implicării civice și acțiunii concrete.