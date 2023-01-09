Sfântul Antim Ivireanul va fi cinstit în Râmnicu Vâlcea printr-o serie de evenimente culturale și duhovnicești

Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu Ambasada Georgiei în România, Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, organizează mai multe manifestări cu prilejul Sărbătorii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 1- 28 septembrie.

Astfel, luna Septembrie va fi închinată Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului și prieteniei dintre poporul român și cel georgian, prilejuind organizarea unor serii de evenimente, precum: simpozioane naționale, colocvii și lansări de carte, un festival de film georgian, cu un medalion Tenghiz Abuladze, un spectacol-lectură, concerte de muzică veche din timpul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și de muzică religioasă, o tabără internațională de pictură și miniatură, expoziții de icoane și de carte veche, un concurs de toacă și un festival de pricesne, un tur de ciclism și mai multe pelerinaje.

Evenimentele organizate reprezintă o recunoaștere meritorie a bogatei contribuții în plan duhovnicesc, cultural și administrativ, pe care Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a avut-o ca păstor al Eparhiei Râmnicului, dar și în plan misionar, prin sprijinirea culturii și a spiritualității creștine atât în Georgia natală, cât și în alte comunități creștin-ortodoxe.

Septembrie 2025 – Luna Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului și a prieteniei între poporul român și cel georgian

Luni, 1 septembrie

Ora 10.00 - Lansarea oficială a manifestărilor lunii septembrie dedicate Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, conferință de presă.

Ora 11.00 - „Comuniune în mișcare”, tur de ciclism, de la Monumentul Eroilor din cartierul Jiblea al orașului Călimănești la Mănăstirea Berislăvești, organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” din Arhiepiscopia Râmnicului.

Marți, 2 septembrie

Ora 17.00 - „Lucrarea filantropică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul”, conferință susținută de Pr. Laurențiu Rădoi, la Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Miercuri, 3 septembrie

Ora 10.00 - „Toaca de la Govora, un cântec al dorului după Cer”, concurs de la toacă susținut la Mănăstirea Govora.

Joi, 4 septembrie

Ora 10.00 - „Receptarea operei antimiene în cultura română”, expoziție de carte la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.

Vineri, 5 septembrie

„Pe urmele Sfântului Antim”, pelerinaj ce urmează drumul pe care Sfântul Ierarh Antim Ivireanul îl parcurgea de la Mănăstirea Hurezi la Mănăstirea Bistrița, pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, eveniment organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” din Arhiepiscopia Râmnicului.

Ora 18.00 – „Râmnicul medieval”, lansarea volumului Dr. Florin Epure, la Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Sâmbătă, 6 septembrie

Ora 17.00 - „Floarea cu străluciri de aur a toată arta cea bună”, deschiderea Taberei Internaționale de pictură dedicată Sfântului Antim Ivireanul, la Mănăstirea Cozia.

Duminică, 7 septembrie

Ora 8.30 - Sfințirea bisericii Mănăstirii Jgheaburi.

Luni, 8 septembrie

Ora 17.00 – „Registrul iconografic al pridvorului Coziei, ansamblu pictural din timpul păstoririi Sfântului Ierarh Antim Ivireanul”, colocviu la Mănăstirea Cozia, cu participarea profesorilor de la Universitatea de Arte din Chișinău.

Marți, 9 septembrie

Ora 17.00 – „Tablourile votive de la Fedeleșoiu și Govora, fresce ale nemuririi strălucitei activități a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul”, colocviu la Biserica „Sfinții Apostoli” de la Fedeleșoiu.

Miercuri, 10 septembrie

Ora 18.00 - „Conștiința libertății”. Festival de film georgian. Medalion Tenghiz Abuladze, la Cinema Geo Saizescu din Râmnicu Vâlcea, proiecția filmului „Copacul dorințelor”.

Joi, 11 septembrie

Ora 18.00 - „Conștiința libertății”. Festival de film georgian. Medalion Tenghiz Abuladze, la Cinema Geo Saizescu din Râmnicu Vâlcea, proiecția filmului „Ruga”.

Vineri, 12 septembrie

Ora 18.00 - „Conștiința libertății”. Festival de film georgian. Medalion Tenghiz Abuladze, la Cinema Geo Saizescu din Râmnicu Vâlcea, proiecția filmului „Căința”.

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 8.30 - Sfințirea noii capele de pe Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea.

Duminică, 14 septembrie

Ora 18.00 –„Lumina Crucii”, Concert dedicat cinstirii Sfintei Cruci și Sfântului Antim Ivireanul, susținut de Grupul psaltic „Gherasim Safirin” al Arhiepiscopiei Râmnicului și de Corul „Benedictus” al Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin”, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea.

Luni, 15 septembrie

Ora 11.00 - Sfințirea Monumentului Eroilor de pe „Aleea Sfinților” din incinta Centrului Eparhial.

Marți, 16 septembrie

Ora 17.00 –„Crucii Tale, ne închinăm Hristoase!”, Festival-concurs de pricesne, la Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”.

Miercuri, 17 septembrie

Ora 15.00 - „Floarea cu străluciri de aur a toată arta cea bună”, Vernisajul Taberei Internaționale de pictură dedicată Sfântului Antim Ivireanul, la Muzeul de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea.

Ora 18.00 – „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!”, lansarea volumului de studii teologice a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Joi, 18 septembrie

Ora 18.00 – „Darurile harului”, Spectacol-lectură și lansarea audiobook-ului „Antim, sau dragostea jertfită pe altarul mărturisirii”, în Sala „Iosif Episcopul” din cadrul Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Vineri, 19 septembrie

Ora 10.00 - „Sfinți vâlceni: martiri, cuvioși și mărturisitori din Arhiepiscopia Râmnicului”, Simpozion Național, organizat în Sala „Iosif Episcopul” din cadrul Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Ora 19.00 – „Cufărul muzical. De la Dimitrie Cantemir la Anton Pann”, Concert extraordinar de muzică veche din timpul Sfântului Antim, susținut de Ansamblul cameral de muzică veche „Anton Pann” la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea.

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 11.00 – „Matei Basarab, 393 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești”, Simpozion Național ce se desfășoară sub egida Centrului de Studii Brâncovenești al Arhiepiscopiei Râmnicului, în Sala „Iosif Episcopul” din cadrul Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Luni, 22 septembrie

„Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic”. A XXIII-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale și Premoderne „Sfântul Antim Ivireanul” orele 09.30 - Secțiunea „Cercetări de cultură medievală și premodernă, la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. orele 17.00 – Secțiunea „Sfântul Antim Ivireanul în memoria spirituală și culturală”, la Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”.



Marți, 23 septembrie

„Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic”. A XXIII-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale și Premoderne „ Sfântul Antim Ivireanul” orele 10.30, Secțiunea „Ateneul artistic „Gheorghe Popescu-Vâlcea”, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”; orele 17.00, Secțiunea „Maica Domnului în cinstirea și evlavia Sfântului Ierarh Antim Ivireanul”, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Centrului Eparhial.



Miercuri, 24 septembrie

Colocviul „Cultura și spiritualitatea română de la Sfântul Neagoe Basarab la Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”

Joi, 25 septembrie

Ora 15.00 - „Icoanele sfinţilor - chipuri ale moştenitorilor nestricăciunii”, vernisarea expoziției de icoane, la Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”.

Vineri, 26 septembrie

Ora 9.00 – Cinstirea Sfântului Neagoe Basarab la ctitoria sa de la Mănăstirea Ostrov. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Ora 17.00 - Slujba de priveghere la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.

Sâmbătă, 27 septembrie