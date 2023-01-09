sâmbătă, 16 august 2025

Scandal la Prefectura Vâlcea! Soția unui milionar, funcționară cu „regim special”, protejată de prefectul Mihai Oprea

Atmosfera tensionată de la Prefectura Vâlcea a ieșit din nou la suprafață, după ce mai mulți angajați au reclamat tratamentul preferențial de care se bucură o doamnă cu greutate: soția unui milionar în euro din județ, angajată pe funcție publică.

Potrivit surselor interne, femeia (N.L.) se comportă ca și cum instituția ar fi propria moșie. Surprinzător, aceasta ar fi protejată direct de prefectul Mihai Oprea, care închide ochii la abaterile flagrante.

Plecări „când vor mușchii ei”

Spre deosebire de colegii săi, care trebuie să respecte cu strictețe regulamentele interne, să solicite aprobări scrise pentru a părăsi instituția – inclusiv în situații medicale grave – funcționara cu „pile” pleacă din birou după bunul plac. Fie dimineața, fie la prânz, fie cu puțin înainte de finalul programului, doamna dispare cu orele, fără nicio justificare și fără a oferi explicații.

Nemulțumirea angajaților

„Noi trebuie să cerem bilete de voie, semnate de conducere, chiar și dacă vrem să mergem la doctor. Ea pleacă ore întregi fără să întrebe pe nimeni și nu pățește absolut nimic. Este revoltător!”, spun sub protecția anonimatului câțiva dintre funcționarii Prefecturii.

Angajații vorbesc despre o dublă măsură intolerabilă și despre un climat tensionat, în care favoritismele au devenit regulă, nu excepție. În timp ce simplii salariați trăiesc cu frica unor sancțiuni drastice pentru orice absență nejustificată, doamna „specială” se bucură de imunitate totală.

Este inacceptabil ca într-o instituție a statului, care ar trebui să fie garantul legalității și al respectării normelor, să se tolereze asemenea derapaje doar pentru că o funcționară are în spate un soț cu averi impresionante.

Rămâne de văzut dacă autoritățile centrale vor avea curajul să verifice modul în care prefectul Mihai Oprea își gestionează instituția sau dacă, din nou, totul va fi îngropat sub preș.