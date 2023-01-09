Scandal în Educație la Vâlcea: umilințe pentru elevi și acuzații grave la Evaluarea Națională

vineri, 22 august 2025

Educația vâlceană este din nou zguduită de scandaluri care ridică serioase semne de întrebare despre profesionalismul și etica unor cadre didactice. Două cazuri recente scot la iveală tratamente inechitabile, abuzuri de autoritate și suspiciuni de fraudă, totul pe spatele copiilor.

Elev umilit pentru că a cerut să meargă la toaletă

Într-o școală din județ, nu demult, un copil a trăit o experiență traumatizantă după ce învățătoarea sa nu i-a permis să meargă la toaletă în timpul orelor. Incidentul, povestit de părinți și confirmat de colegi, s-a transformat într-un adevărat moment de umilință publică, cu consecințe emoționale greu de ignorat.

Comunitatea locală a reacționat vehement, acuzând dascălul de lipsă de empatie și abuz de autoritate. „Nu poți să tratezi un copil ca pe un soldat la instrucție. Rolul unei învățătoare este să educe și să protejeze, nu să traumatizeze”, spun părinții revoltați.

Caz șocant la Evaluarea Națională: răspunsuri tăiate și falsificate

Și mai grav, la Liceul Teoretic Măciuca, o învățătoare aflată în comisia de asistență la Evaluarea Națională a fost reclamată la Poliție și la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Acuzațiile sunt extrem de grave: doi elevi susțin că dascălul le-ar fi tăiat răspunsurile corecte din lucrări și ar fi introdus, „cu de la sine putere”, răspunsuri greșite.

Dacă aceste acuzații se confirmă, vorbim despre o fraudă care afectează direct viitorul elevilor, notele la Evaluarea Națională fiind decisive pentru admiterea la liceu. Practic, un profesor și-a permis să schimbe destinul unor copii printr-un gest arbitrar și abuziv.

Autoritățile – sub presiunea comunității

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a confirmat că a deschis o anchetă administrativă, iar Poliția cercetează cazul sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de fals și abuz în serviciu. Totuși, părinții și comunitatea cer măsuri drastice, acuzând faptul că astfel de derapaje sunt tolerate de sistem și „acoperite” de colegialitate.

„Nu e vorba doar de doi copii, e vorba de încrederea într-un sistem deja șubrezit. Dacă un cadru didactic își permite să falsifice răspunsuri la un examen național, atunci orice este posibil”, spun părinții furioși.

Un sistem cu două fețe: predică „echitate”, dar aplică abuzuri

Ministerul Educației vorbește constant despre „echitate”, „transparență” și „respect pentru elev”, însă realitatea din teren contrazice aceste slogane. De la elevi umiliți în clasă, până la lucrări alterate la examene, școala vâlceană riscă să devină un spațiu al abuzului și al arbitrarului.