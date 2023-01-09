Sărbătoare cu muzică și folclor autentic: ediția a XVII-a a Zilelor Comunei Malaia

joi, 28 august 2025

La sfârșitul lunii august, comuna Malaia se pregătește să-și primească oaspeții la ediția a XVII-a a festivalului „Zilele Malaiei”, organizat de Primăria și Consiliul Local. În weekendul 30–31 august 2025, centrul localității devine o scenă în aer liber, unde se îmbină muzica ușoară, folclorul autentic și atmosfera de sărbătoare.

Sâmbătă, 30 august – Deschidere cu artiști ai scenei românești

De la ora 14:00, Alpin Band dă startul petrecerii, urmată de recitalul formației Modernii. Punctul de atracție al serii va fi concertul lui Valencio, de la ora 20:00, iar noaptea se va încheia pe ritmuri de petrecere cu Alpin Band.

Duminică, 31 august – Ziua folclorului și a tradițiilor

Evenimentul continuă, de la ora 17:00, cu Orchestra „Rapsodia Vâlceană”, urmată de recitalul Niculinei Stoican. Tinerii interpreți locali – Patricia Țolea, Alexandra Ungureanu, Ioana Manta, Ionuț Plesanu, Medeea Dirinea, Cristian Șorlei și Iulia Nistor – vor aduce în fața publicului cântecele zonei.

Pe scenă vor urca apoi Răzvan Băzăranță și Ionela Petria, iar momentul de mare emoție va fi recitalul maestrului Nicolae Furdui Iancu, alături de formația „Crai Nou”.

La ora 22:00, un foc de artificii va lumina cerul Malaiei, iar Alpin Band va încheia seara cu ritmuri de petrecere până la miezul nopții.

Un eveniment devenit tradiție

„Zilele Malaiei” au ajuns un reper pentru comunitate și un motiv de atracție turistică, aducând împreună generații și transformând comuna într-un spațiu de sărbătoare.

Ediția din 2025 promite două zile memorabile pentru localnici și vizitatori, într-un decor natural de poveste, la poalele Munților Lotrului.