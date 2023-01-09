luni, 18 august 2025

România – colonie franceză sub Nicușor Dan

România anului 2025 pare mai puțin o țară suverană și mai mult o colonie administrată cu mână de fier de Paris. Odată cu instalarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, axa București–Paris s-a transformat într-un adevărat lanț de dependență economică și politică, în care România execută, iar Franța încasează.

Parisul dictează, Bucureștiul se conformează

Nicușor Dan a câștigat fotoliul prezidențial promițând „modernizarea României în Europa”. În realitate, modernizarea se traduce printr-o supunere totală în fața intereselor franceze. De la energie și infrastructură, până la telecomunicații și apărare, Franța a pus mâna pe sectoarele-cheie ale economiei românești. Engie controlează distribuția de gaze, Orange dictează în telecomunicații, Renault face jocurile în industria auto, Vinci și Bouygues își adjudecă contractele de infrastructură, iar Airbus livrează tehnică militară pe bani grei.

Colonia economică

Profiturile generate în România pleacă anual spre Paris, fără ca statul român să beneficieze cu adevărat. În schimb, guvernele de la București acceptă docil condițiile impuse: liberalizări de piață, subvenții mascate pentru companiile străine, contracte fără clauze de offset pentru industria locală. Românii plătesc facturi tot mai mari, în timp ce miliardele curg spre conturile corporațiilor franceze.

Colonia militară

În apărare, România a devenit client captiv. După contractele pentru corvete, rachete și elicoptere, Nicușor Dan a împins și mai mult România în brațele Parisului. Achizițiile se fac fără licitații transparente, iar industria românească este tratată ca un simplu spectator. În loc să ne dezvoltăm propria capacitate de producție, am ajuns să fim consumatorii docili ai industriei de armament franceze.

Colonia politică

Pe plan diplomatic, România nu mai are voce proprie. În Consiliul European, Nicușor Dan votează la comandă. În chestiuni delicate – energie, agricultură, migrație – Bucureștiul nu apără interesele naționale, ci aplică „linia Parisului”. România a devenit exemplul perfect de stat-satelit, care mimează suveranitatea, dar execută orbește ordinele metropolei.

În loc să fie președintele românilor, Nicușor Dan s-a transformat în guvernatorul unei colonii franceze numită România. Resursele, deciziile și viitorul nostru sunt transferate la Paris, în timp ce cetățenii sunt lăsați să se descurce cu salarii mizere și prețuri sufocante. România nu mai are lideri care să lupte pentru interesul național. Are doar administratori care livrează țara, bucată cu bucată, celor care au învățat demult arta colonizării.

Tiberiu Pirnau