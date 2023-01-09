România – Campioana Mondială la dans sportiv! Rareș Cojoc și Andreea Matei, perechea de aur a dansului sportiv românesc

duminică, 24 august 2025

România – Campioana Mondială la dans sportiv

Aseară, la Stuttgart, după trei zile de concurs, la care au participat 1.250 de sportivi reprezentând 73 de țări, România a cucerit, pentru prima dată, German Open Championships (GOC) – cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume, supranumit Everestul dansului.

Rareș Cojoc și Andreea Matei, perechea de aur a dansului sportiv românesc (campioni naționali de 23 de ori), au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, iar 5.000 de germani au ascultat cu admirație imnul României.

Este o premieră absolută pentru România. Recunoașterea performanței școlii noastre naționale de dans a determinat federația internațională să decidă ca, în noiembrie 2025, Campionatul Mondial de Dans să se desfășoare, în premieră, în România.

Orașul Sibiu a câștigat drepturile de organizare, iar întreaga lume iubitoare de acest „sport-artă” este invitată între 30 octombrie și 1 noiembrie în templul dansului românesc.

Rareș și Andreea au ajuns lideri mondiali, dominând clasamentul general în ultimii doi ani. În 2025, performanța lor a atins noi culmi: două Grand Slam-uri câștigate în premieră pentru România – primul la Wuxi, China, și acum la Stuttgart, Germania!

Tot ei sunt, acum, vicecampioni la Jocurile Mondiale (competiție paralelă) desfășurate la Chengdu, de unde au adus prima medalie pentru România la acest nivel.

Desigur, și sprijinul părinților – care au fost și sponsorii întregii lor cariere – a fost decisiv. Liviu Cojoc a declarat:

„Sunt copii minunați. Și-au sacrificat tinerețea muncind 8–10 ore pe zi pentru un rezultat mirific, unic în istoria României, iar astăzi trăiesc o bucurie la intensitate maximă! Felicitări României pentru acest rezultat colosal! Pot să declar că sunt un părinte fericit!”

Chimcomplex este alături de această pereche de ani de zile, pentru că are chimie cu performanța și pentru că împărtășește aceeași credință: România poate sta în fruntea lumii atunci când îți urmezi visul cu perseverență!

Familia Vuza a fost prezentă în tribune, alături de familia Cojoc, și a trăit live emoția acestui moment unic, cu aplauze nesfârșite.

Ștefan Vuza, președintele Chimcomplex, în calitate de șef al galeriei României, a adăugat:

„Rareș și Andreea, alături de David Popovici și de mulți alți sportivi de performanță, și-au dăruit viața sportului, pe care l-au adus la rang de performanță mondială și, cu siguranță, sunt modele pentru tinerii din noua generație! A fost un final în care trăiești un sentiment uriaș; spectatorii au știut să aprecieze, uneori mai bine decât arbitrii, calitatea dansului! Tot ei dau concursului de la Stuttgart o valoare de neegalat în competiția cu celelalte capitale ale dansului mondial!”

Chimcomplex are onoarea de a fi Partener al Campionatului Mondial de Dans de la Sibiu, unde perechea Rareș & Andreea va concura acasă, în fața publicului transilvănean, iar întreaga țară le va fi susținătoare!

Felicitări, Rareș și Andreea! Sunteți o inspirație pentru România și pentru lume!