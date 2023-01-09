vineri, 29 august 2025

Râmnicu Vâlcea sufocat de fum: rețelele ilegale ard deșeurile sub ochii autorităților! Străzile Alunului, Morilor și Inătești – focare de poluare!

În timp ce locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea respiră aer încărcat de praf și fum toxic, autoritățile statului – Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Poliția Vâlcea și Prefectura – par să joace rolul de spectatori, uneori chiar de complici ai poluatorilor.

O sursă constantă a poluării este localizată în zonele străzilor Alunului, Morilor și Inătești, unde, de ani buni, au înflorit adevărate rețele infracționale. Aici, în apropiere de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, deșeurile industriale, plastice și metalice sunt făcute nevăzute prin incendieri ilegale, o practică adusă la rang de afacere.

De la dezmembrări auto la fum toxic

Surse locale confirmă că o parte consistentă a deșeurilor arse provine din rețelele de electricitate, dar și din industria auto, în special din atelierele de dezmembrări. Cablurile și resturile metalice rezultate din dezmembrări sunt transportate apoi către topitorii din Slatina și Galați, unde există mici fabrici care produc componente pentru semiconductori.

În tot acest circuit, Râmnicul joacă rolul de „punct de dispariție”: aici, gunoiul devine fum.

Brokerii de deșeuri – pionii centrali ai rețelei

Mecanismul este aparent simplu:

Firmele producătoare de deșeuri – mici sau medii – evită să plătească taxele legale de reciclare, de circa 500 de euro pe tonă. În loc să încheie contracte cu societăți specializate, aleg variante mai ieftine: SRL-uri obscure din Râmnicu Vâlcea, care declară că pot „trata și valorifica” deșeurile. În realitate, aceste deșeuri sunt preluate de localnici și transformate în bani prin arderi ilegale în topitorii improvizate sau pur și simplu făcute scrum în focuri deschise.

Astfel s-a creat o veritabilă rețea de „brokeri de deșeuri”, care jonglează între firme „curate” și poluatori.

Aer otrăvit și indiferență instituțională

Platformele de monitorizare a calității aerului au înregistrat constant depășiri alarmante ale valorilor admise pentru particulele de praf PM 2,5, cele mai periculoase pentru sănătatea umană. Cu toate acestea, reacția autorităților este minimă.

„Numai dacă nu vrei, nu îi prinzi. Nu poți să spui că nu știi cine arde. Trebuie doar să mergi acolo și să verifici. Gunoiul ars vine de undeva!”, afirmă surse apropiate anchetei.

Însă Garda de Mediu și Poliția Vâlcea par să închidă ochii, deși incendiile se văd și se simt.

Umbra politicului

De ce nu intervin autoritățile? Întrebarea are un răspuns incomod: pentru că interesele politice și economice se intersectează. Rețelele care ard deșeurile funcționează de ani de zile fără să fie destructurate, ceea ce indică o complicitate directă sau indirectă.

În lipsa unor anchete reale și a unor sancțiuni aplicate firmelor care alimentează circuitul ilegal, Râmnicul riscă să devină o zonă unde legea e suspendată, iar poluarea e parte din cotidian.

Poluarea de pe străzile Morilor, Alunului și Inătești nu este o întâmplare, ci rezultatul unui sistem bine organizat de arderi ilegale, care transformă gunoiul în bani și aerul curat în otravă.

Cât timp autoritățile preferă să mimeze controlul, cetățenii Râmnicului vor continua să respire fum toxic, iar rețelele de poluatori vor prospera.