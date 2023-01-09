joi, 28 august 2025

Râmnicu Vâlcea sufocat de fum: inspectorii Poliției Locale închid ochii la poluarea din cartiere!

Râmnicu Vâlcea trăiește, seară de seară, într-o atmosferă greu de respirat. Fumul și mirosul înțepător al deșeurilor arse ilegal au devenit parte din viața cotidiană a locuitorilor, în timp ce autoritățile, de la Garda de Mediu și până la Poliția Vâlcea, se prefac că nu văd. Dar ceea ce revoltă cel mai mult oamenii este lipsa totală de reacție a Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, care are inspectorii zonali desemnați exact pentru aceste probleme.

Inspectorii, plătiți din bani publici, dar absenți din teren

În zonele Alunului, Morilor și Inătești, unde arderile ilegale au devenit rutină, responsabilitatea ar trebui să cadă pe umerii inspectorilor Poliției Locale. Aceștia au atribuții clare: să patruleze, să verifice sesizările și să aplice sancțiuni. În realitate, oamenii îi acuză că nu se deplasează la fața locului și nu-și fac treaba.

Numele cel mai des invocat este al inspectorului zonal Ruxandra Nițu, despre care locuitorii spun că evită sistematic verificările din teren și că „închide ochii” la nereguli. „Nu vii să vezi cu ochii tăi ce se întâmplă și să aplici legea? Atunci la ce mai ești plătit?”, se întreabă, revoltați, cetățenii din zonele afectate. De asemenea, si Oana Maria Cristea, funcționară a Primăriei Râmnicu Vâlcea, ar trebui să lase deoparte fițele de fotomodel si protejată administrativ-edilitar si sa mearga in teren sa-si faca treaba pentru care e plătită!

De la dezmembrări auto la afaceri cu fum toxic

Deșeurile care ard în Râmnic provin în mare parte din dezmembrări auto și din cabluri electrice, transformate prin foc în profit. Cablurile și metalele rezultate sunt vândute la topitorii din Slatina și Galați, în timp ce orașul rămâne cu fumul.

Rețelele funcționează nestingherite pentru că, deși tot orașul știe de ele, inspectorii locali nu fac verificări la fața locului. Nu poți pretinde că nu știi cine arde, când fumul se vede din centrul orașului.

Aer otrăvit, autorități absente

Stațiile de monitorizare arată depășiri constante ale valorilor pentru particulele PM 2,5 – cele mai periculoase pentru plămâni. În alte orașe, asemenea depășiri ar duce la controale zilnice și sancțiuni usturătoare. La Râmnicu Vâlcea, în schimb, inspectorii par să aibă alte priorități.

Poluarea de pe străzile Morilor, Alunului și Inătești nu este o întâmplare, ci rezultatul unui sistem bine organizat de arderi ilegale. Iar absența Poliției Locale din teren confirmă, cel puțin prin indiferență, că aceste rețele se bucură de protecție.

Cine răspunde pentru aerul otrăvit?

Locuitorii cer explicații: de ce Poliția Locală, care încasează salarii din taxele și impozitele oamenilor, nu-și face treaba? De ce inspectorii zonali, precum Ruxandra Nițu, evită să intervină acolo unde cetățenii reclamă probleme grave de poluare?

Atâta timp cât inspectorii vor rămâne în birouri în loc să iasă pe teren, iar instituțiile vor continua să mimeze controlul, Râmnicul va rămâne un oraș sufocat de fum, în care legea se aplică selectiv, iar sănătatea cetățenilor este sacrificată pentru profitul unor rețele ilegale.

Tiberiu Pîrnău