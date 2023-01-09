Rădulescu către Bolojan: Tăierile masive de personal riscă să blocheze administrația

vineri, 8 august 2025

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, critică dur propunerile de reformă în administrația locală avansate de premierul Ilie Bolojan. Rădulescu consideră că măsurile – precum plafonarea personalului, uniformizarea grilei de salarizare, partajarea angajaților între instituții sau diminuarea Poliției Locale – ignoră realitățile specifice fiecărei comunități și riscă să paralizeze activitatea administrațiilor locale.

El subliniază că, în prezent, județul Vâlcea derulează 88 de proiecte importante, în valoare totală de aprox. 875 milioane euro, din care peste 630 milioane provin din fonduri nerambursabile. Rădulescu atrage atenția că reducerea personalului și suspendarea investițiilor fără consultare pot pune în pericol implementarea acestor proiecte.

„Nu ne revoltăm, ci vrem respect și să fim consultați la luarea deciziilor… Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze?”, adaugă el, punctând că trebuie menținută funcționalitatea administrației și continuată dezvoltarea, nu oprită brusc prin decizii unilaterale