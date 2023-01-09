Profesor acuzat de viol, încă angajat la Ministerul Educației și pe cale să revină la catedră

marți, 26 august 2025

Un profesor trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra unor elevi minori continuă să fie angajat în Ministerul Educației, la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE) – instituția care elaborează subiectele pentru examenele și olimpiadele școlare.

Deși suspendat din funcția de șef serviciu, Sorin-Paul Spineanu-Dobrotă figurează în prezent ca angajat pe un post de consilier, iar Ministerul Educației nu i-a aplicat nicio sancțiune disciplinară. Instituția justifică situația prin faptul că instanța nu a impus interdicția de a munci.

Dosar penal și acuzații grave

Profesorul Spineanu-Dobrotă a fost trimis în judecată pe 27 mai 2025, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală împotriva unor minori. Procurorii au deschis dosarul în vara anului 2024, iar procesul se află acum pe rol, următorul termen fiind stabilit pentru 18 septembrie 2025.

Anterior, acesta a fost plasat sub control judiciar în perioada septembrie–noiembrie 2024, însă după expirarea măsurii s-a întors în Minister, pe postul de consilier. Documentele arată că numirea s-a făcut la 22 noiembrie 2024, imediat după ridicarea restricțiilor.

Revenire la catedră

Conform informațiilor Edupedu.ro, profesorul urmează să revină din toamnă la catedră, la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde este titular. Conducerea liceului nu a transmis până acum un punct de vedere oficial.

Explicațiile Ministerului Educației

Reprezentanții ministerului susțin că nu au temei juridic pentru a-l exclude din instituție:

„Ulterior expirării măsurii controlului judiciar și în absența unor interdicții dispuse de instanță, orice act care i-ar fi îngrădit dreptul la muncă nu ar fi avut fundament legal”, se arată în răspunsul oficial transmis Edupedu.ro.

Ministerul precizează că Spineanu-Dobrotă nu are atribuții legate de organizarea examenelor naționale, fiind detașat pe un post de consilier fără putere de decizie în privința evaluărilor școlare.

Un caz cu implicații majore

Scandalul ridică semne de întrebare legate de lipsa unor mecanisme clare de protecție în sistemul educațional, în condițiile în care un cadru didactic acuzat de fapte extrem de grave continuă să aibă acces la structuri-cheie din Minister și este pe cale să revină la catedră.

Procesul său rămâne în desfășurare, iar instanța va decide asupra vinovăției. Până atunci însă, cazul profesorului de la „Sfântul Sava” alimentează o dezbatere publică despre responsabilitatea instituțiilor și limitele legii în raport cu protejarea elevilor.