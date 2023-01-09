miercuri, 27 august 2025

Primarul Mircia Gutău adresează mulțumiri publice companiei „Diana”!

🇪🇺 Având în derulare nu mai puțin de 18 proiecte de modernizare a unităților de învățământ din Râmnicu Vâlcea (finanțate prin PNRR sau din bugetul local), Primăria Municipiului a făcut toate eforturile pentru ca lucrările să se încheie înaintea începerii anului școlar 2025 - 2026.

📍 Însă în cazul proiectului „Eficientizarea energetică a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân»”, dată fiind complexitatea lucrărilor derivată din caracterul de clădire de patrimoniu al imobilului școlar, lucrările s-au derulat într-un ritm care nu a permis încheierea lor înainte de data de 8 septembrie, fapt ce a necesitat găsirea unui imobil în care cele 15 clase ale colegiului să-și poată desfășura, temporar, activitatea.

📚 Având în vedere și rugămintea părinților elevilor afectați ca aceștia să poată să studieze, în continuare, în prima parte a zilei, după mai multe căutări a fost identificată clădirea din bulevardul Nicolae Bălcescu deținută anterior de Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, în prezent în proprietatea companiei „Diana”, un imobil deja amenajat pentru desfășurarea procesului educațional în cele mai bune condiții.

ℹ️ Dând dovadă de o înțelegere deplină a situației, conducerea firmei „Diana” a acceptat să cedeze acest spațiu, pe o durată de nouă luni și fără nicio pretenție financiară, pentru desfășurarea orelor de curs pentru elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, până la finalizarea lucrărilor de modernizare a școlii.

❗️Primarul Mircia Gutău apreciază în mod deosebit atitudinea de colaborare a companiei „Diana” și îi mulțumește public pentru spiritul civic remarcabil arătat și cu această ocazie! Renumita companie locală de anvergură națională probează astfel, pe lângă performanța din domeniul economic, și asumarea unui rol de membru activ și implicat al comunității locale.

