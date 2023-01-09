În urma discuţiei avute, Distrigaz Sud Reţele s-a angajat ca, începând de săptămâna viitoare, în loturi de câte 6 - 7 străzi, să dea drumul la gaz pe conducte şi să demareze aprobarea racordurilor individuale.

În acest fel, până în luna septembrie, toţi locuitorii ce vor solicita branşarea vor putea beneficia de aceste utilităţi şi vor avea şi timpul necesar pentru pregătirile de încălzire a locuinţelor pentru iarna care urmează.