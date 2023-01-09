Ca urmare a semnalelor privind întârzierea racordării locuitorilor municipiului la reţeaua de gaze naturale extinsă printr-un proiect finanţat în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" pe 53 de străzi din zonele mărginaşe ale Râmnicului, primarul Mircia Gutău a luat legătura cu conducerea Distrigaz Sud Reţele - căreia i-a fost predată reţeaua prin hotărâre de Consiliu Local - în vederea urgentării rezolvării acestei etape.

În urma discuţiei avute, Distrigaz Sud Reţele s-a angajat ca, începând de săptămâna viitoare, în loturi de câte 6 - 7 străzi, să dea drumul la gaz pe conducte şi să demareze aprobarea racordurilor individuale.

În acest fel, până în luna septembrie, toţi locuitorii ce vor solicita branşarea vor putea beneficia de aceste utilităţi şi vor avea şi timpul necesar pentru pregătirile de încălzire a locuinţelor pentru iarna care urmează.