Primarul Mihai Mateescu pregătește preluarea a 42 de hectare de pădure pentru extinderea zonei turistice din Băile Govora

vineri, 8 august 2025

Primarul stațiunii Băile Govora, Mihai Mateescu (PSD), a demarat procedurile pentru preluarea a 42,44 hectare de pădure din proprietatea statului, administrată în prezent de Romsilva, în domeniul public al orașului. Edilul a inițiat deja demersurile necesare cu instituțiile competente, urmărind ca terenul forestier să fie transformat într-o pădure-parc.

„Suntem într-un stadiu destul de avansat, cred că vom reuși transferul. Cele 42 de hectare se află la 100 de metri de viitorul Parc de Aventură, aflat în pragul începerii lucrărilor. Proiectele pot fi integrate într-o singură destinație turistică și de relaxare”, a declarat Mateescu.

Demersul este posibil datorită unei legi inițiate de deputatul vâlcean Eugen Neață (PSD), care permite administrațiilor locale să preia păduri din proprietatea statului. În legislatura 2020-2024, Neață a promovat două acte normative: unul destinat municipiilor – folosit, de exemplu, pentru transferul celor 46,5 hectare din Dealul Capela la Râmnicu Vâlcea – și unul pentru stațiuni, de care a beneficiat și Călimăneștiul, cu aproximativ 70 de hectare preluate.

„Când vezi primari care reușesc să aducă beneficii comunității printr-o lege pe care ai promovat-o, nu poți fi decât bucuros. Mă bucur pentru primarul Mateescu, așa cum m-am bucurat și pentru alți edili din Vâlcea și din țară”, a transmis deputatul Neață, conform gazeta-valceana.ro