Primarul Mihai Blejan: Duminică, 17 august – Ziua Comunei Scundu, o petrecere pentru toți locuitorii

Duminică, 17 august 2024, comuna Scundu celebrează a III-a ediție a Zilei Comunei, un eveniment îndrăgit de locuitori și vizitatori. Primarul Mihai Blejan îi invită pe toți să participe la această zi specială, plină de bucurie și tradiție.

Evenimentul începe la ora 12:00, pe stadionul local, unde va fi amenajată o scenă pentru spectacole artistice. Ziua va fi animată de muzică, dans și momente pline de farmec.

Deschiderea va fi asigurată de copiii din Scundu, care vor susține recitaluri de cântece și dansuri pregătite cu multă pasiune. Ansambluri folclorice din comună și din zonele învecinate vor încânta publicul cu dansuri și melodii autentice.

Printre artiștii principali ai zilei se numără Ianis, Darius Stanciu, Trușcă Adelian și Nicoleta Dimitrescu, care vor susține concerte alături de formații locale, oferind un program muzical divers, de la folclor la ritmuri de petrecere.

„Ziua Comunei este o ocazie specială în care ne celebrăm comunitatea și valorile ei. Copiii noștri sunt adevăratele vedete ale sărbătorii, iar noi le oferim scena pentru a-și arăta talentul. La fiecare ediție invităm soliștii locali, deoarece Scundu este plin de talente autentice”, a declarat primarul Mihai Blejan.

Pe lângă programul artistic, cei prezenți vor putea savura mici fripți pe grătar, băuturi răcoritoare, precum și dulciuri tradiționale care aduc aminte de copilărie: turtă dulce, halviță și acadele.

În zona târgului, participanții vor găsi tarabe cu jucării, produse pentru gospodărie, obiecte tradiționale și multe alte surprize, ideale pentru o zi de relaxare și distracție alături de familie și prieteni.

La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai autorităților județene, precum și primari din comunele din apropiere, pentru a întări legăturile de colaborare și prietenie dintre localități.

Nu ratați „Ziua Comunei Scundu” – o zi dedicată tradiției, comunității și distracției alături de cei dragi!