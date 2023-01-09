marți, 26 august 2025

Primarul Marcel Radi: Baza sportivă din Păușești Măglași, aproape gata de inaugurare

La Păușești Măglași, administrația locală accelerează proiectele de modernizare. Printre cele mai importante se numără reabilitarea stadionului comunal, o investiție aflată pe ultima sută de metri.

Lucrările pentru montarea gazonului sintetic au început luni și vor fi finalizate în câteva zile. În același timp, pe stadionul din satul Cozia s-au realizat deja instalarea nocturnei și împrejmuirea terenului, oferind condiții moderne pentru antrenamente și competiții.

După recepția lucrărilor, echipa locală de fotbal va putea disputa meciurile pe teren propriu încă din etapa a doua a Ligii a IV-a. Baza modernizată ar putea atrage și echipe din alte zone pentru cantonamente, ceea ce ar aduce beneficii suplimentare comunității.

Investiția sprijină ascensiunea formației locale, care în ultimii ani a urcat de la Liga a VI-a la un nivel respectat în competițiile județene, având un lot valoros și un staff tehnic dedicat.

„Nu suntem perfecți, dar încercăm în fiecare zi să facem pași înainte. În câțiva ani, ne dorim ca Păușești Măglași să fie cea mai frumoasă localitate din județ”, a declarat primarul Marcel Radi.

Noua bază sportivă nu aduce doar condiții mai bune pentru sportivi, ci și oportunități de dezvoltare prin organizarea de evenimente și atragerea turiștilor sportivi.