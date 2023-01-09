Primarul Daniel Băluță și Asociația Culturală Moștenitorii organizează evenimentul ”Seară culturală la Vaideeni”

Asociația Culturală Moștenitorii, Biblioteca Publică Vaideeni, Primăria Comunei Vaideeni, Fundația Vaideeni și Școala de Arte Vaideeni vă invită, în data de 23 august 2025, la Școala Veche, la evenimentul ”Seară culturală la Vaideeni”.

PROGRAM:

Orele 15.30: Case Tradiționale-atelier de pictură și modelaj din lut cu Andreea Săvoiu

Orele 16.00: Recital de cvartet de coarde susținut de Grupul Intemezzo. Arii celebre din muzica clasică întâlnite în coloana sonoră a îndrăgitelor desene animate Disney

Orele 17.30 Recital de fluier și saxofon susținut de elevi ai Școlii de Arte Vaideeni. Spectacol Dănilă Perpeleac, pus în scenă de actorii teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea

Expoziție de pictură Sabina LEGĂNARU

(Phi) în Pădurea de Arini-memorie, apă, proporție

În pădurea de Arini, pe malul râului, gestul se naște liber, urmând legi vechi cât universul. Raportul de aur nu se calculează aici-se respiră.

(Phi) în Pădurea de Arini este o interpretare în locul unde armonia nu este teorie, ci o amintire vie.