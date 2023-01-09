Primarul Daniel Băluță: Ghiozdane și rechizite pentru toți copiii din clasele primare din Vaideeni
La Vaideeni, toți elevii din ciclul primar de la Școala Gimnazială „Luca Solomon” au primit ghiozdane și rechizite, printr-un parteneriat între Primărie și donatori.
Gestul a adus bucurie copiilor și sprijin real părinților, pentru care aceste pachete înseamnă un început de an școlar mai ușor. Cadrele didactice au subliniat că sprijinul oferă copiilor șansa de a învăța în condiții mai bune și fără diferențe majore între ei.
Primarul Daniel Băluță a transmis că educația rămâne o prioritate și că vor urma și alte proiecte dedicate copiilor și familiilor din comună.
Acțiunea arată că, la Vaideeni, educația este sprijinită prin fapte, nu doar prin vorbe.
