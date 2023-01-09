Primarul Daniel Băluță: Ghiozdane și rechizite pentru toți copiii din clasele primare din Vaideeni

luni, 25 august 2025

La Vaideeni, toți elevii din ciclul primar de la Școala Gimnazială „Luca Solomon” au primit ghiozdane și rechizite, printr-un parteneriat între Primărie și donatori.

Gestul a adus bucurie copiilor și sprijin real părinților, pentru care aceste pachete înseamnă un început de an școlar mai ușor. Cadrele didactice au subliniat că sprijinul oferă copiilor șansa de a învăța în condiții mai bune și fără diferențe majore între ei.

Primarul Daniel Băluță a transmis că educația rămâne o prioritate și că vor urma și alte proiecte dedicate copiilor și familiilor din comună.

Acțiunea arată că, la Vaideeni, educația este sprijinită prin fapte, nu doar prin vorbe.

