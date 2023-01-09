Primarul Constantin Bărzăgeanu: Raliul de la Mihăești aduce adrenalină și spectacol în septembrie

sâmbătă, 9 august 2025

Raliul de la Mihăești aduce adrenalină și spectacol în septembrie

În perioada 25-27 septembrie, comuna Mihăești găzduiește pentru al doilea an raliul auto, un eveniment ce promite motoare turate, viteză și emoție pentru pasionați și vizitatori. Traseul, securizat și amenajat pentru spectatori, va pune la încercare piloți consacrați și tineri talentați.

Primarul Constantin Bărzăgeanu invită toți iubitorii de motorsport să participe, subliniind importanța prezenței publicului. Traficul va fi restricționat temporar pe anumite sectoare, cu rute alternative comunicate din timp.

Evenimentul, organizat împreună cu autoritățile locale, este o șansă pentru promovarea comunei și dezvoltarea turismului și sportului în zonă. Pregătirile sunt în plină desfășurare, iar spectacolul motoarelor va începe curând.

Este pentru al doilea an când localitatea intră pe harta curselor auto din România. Raliul devine deja un reper pentru cei care iubesc sunetul motoarelor, mirosul de cauciuc încins și suspansul cronometrului care dictează victoria.

Piloții vor concura pe mai multe segmente de drum, într-o combinație de viraje tehnice, porțiuni de viteză și zone care pun la încercare reflexele. Printre participanți se vor regăsi atât sportivi consacrați, cât și piloți tineri care doresc să se afirme într-un cadru profesionist, ne informează organizatorii.