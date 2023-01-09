Primarii din Vâlcea cer DEMISIA lui Bolojan

Primăriile intră în grevă generală: „Bolojan vrea să distrugă administrația locală”
După șapte săptămâni de negocieri eșuate, primăriile din toată țara au declanșat o grevă generală pe termen nelimitat, acuzând Guvernul Bolojan de măsuri de austeritate ce amenință funcționarea administrațiilor, mai ales în comune și orașe mici.
Primarii denunță tăierea a 40.000 de posturi la nivel național – inclusiv 4.000 din polițiștii localei–, majorarea cu 70% a impozitelor locale colectate la bugetul central (nu local) și blocarea proiectelor europene.
Cătălin Avan, edilul din Păușești Otăsău, a cerut demisia premierului, acuzându-l că lovește în autonomia locală, trimite salariați cu venituri mici în șomaj, protejează multinaționalele și ignoră evaziunea fiscală.
Mai mulți primari din Vâlcea i-au susținut public poziția. Activitatea cu publicul în primării a fost suspendată, fiind continuate doar proiectele aflate în derulare.
Conflictul riscă să genereze un blocaj administrativ național, cu efecte grave asupra comunităților rurale, unde primăriile sunt principalul sprijin pentru cetățeni.
