Primarii din Vâlcea cer DEMISIA lui Bolojan

sâmbătă, 30 august 2025

Primăriile intră în grevă generală: „Bolojan vrea să distrugă administrația locală”

După șapte săptămâni de negocieri eșuate, primăriile din toată țara au declanșat o grevă generală pe termen nelimitat, acuzând Guvernul Bolojan de măsuri de austeritate ce amenință funcționarea administrațiilor, mai ales în comune și orașe mici.

Primarii denunță tăierea a 40.000 de posturi la nivel național – inclusiv 4.000 din polițiștii localei–, majorarea cu 70% a impozitelor locale colectate la bugetul central (nu local) și blocarea proiectelor europene.

Cătălin Avan, edilul din Păușești Otăsău, a cerut demisia premierului, acuzându-l că lovește în autonomia locală, trimite salariați cu venituri mici în șomaj, protejează multinaționalele și ignoră evaziunea fiscală.

Mai mulți primari din Vâlcea i-au susținut public poziția. Activitatea cu publicul în primării a fost suspendată, fiind continuate doar proiectele aflate în derulare.

Conflictul riscă să genereze un blocaj administrativ național, cu efecte grave asupra comunităților rurale, unde primăriile sunt principalul sprijin pentru cetățeni.