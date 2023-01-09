Primăria Golești, prinsă pe picior greșit: plăți nejustificate, venituri pierdute și achiziții netransparente

miercuri, 13 august 2025

Primăria Golești, prinsă pe picior greșit: salarii plătite ilegal, venituri pierdute și achiziții netransparente

Un nou raport al Curții de Conturi scoate la iveală nereguli grave în gestionarea banilor publici de către Primăria Golești, condusă de primarul Adrian Constantin Mitrache. Situația financiară pe anul 2023 ascunde abateri, pierderi și lipsă de transparență în cheltuirea fondurilor.

Salarii plătite eronat și bani de recuperat

Auditul a identificat stabilirea greșită a drepturilor salariale pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, ceea ce a dus la plata nejustificată a sumei de 4.084 lei, la care se adaugă penalități de 668 lei. Curtea de Conturi cere extinderea verificărilor la toți asistenții personali și recuperarea integrală a prejudiciului.

Venituri diminuate prin neglijență

Chiriile pentru pășunile din domeniul public au fost indexate greșit, în minus, ceea ce a dus la pierderi pentru bugetul local. În plus, primăria nu a emis și nu a comunicat decizii de impunere pentru impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice și nu a colectat declarațiile de impunere pentru clădirile și terenurile din comună. Astfel, există suspiciuni serioase privind neconcordanțe între evidențele fiscale și realitatea din teren.

Achiziții publice netransparente

Raportul atrage atenția asupra unor abateri grave de la principiul transparenței. UATC Golești nu a publicat în SEAP modificările de preț la contractele de lucrări, programul anual de achiziții și notificările privind achizițiile directe. Acest lucru ridică semne de întrebare privind modul real în care s-au atribuit contractele și cum au fost cheltuiți banii publici.

Control intern slab și risc de prejudicii

Primăria Golești nu a respectat legislația privind controlul financiar preventiv, ceea ce lasă deschisă posibilitatea efectuării unor plăți ilegale. Echipa de audit a identificat deficiențe în funcționarea controlului intern, recomandând măsuri urgente pentru prevenirea riscurilor și protejarea patrimoniului public.

Obligații clare, termene scurte

Curtea de Conturi a transmis primăriei un set de recomandări. Dacă acestea nu vor fi puse în aplicare, instituția poate demara proceduri pentru recuperarea prejudiciilor prin alte mijloace legale.

Concluzia raportului este clară: la Golești, banii publici nu sunt administrați cu rigoare, iar lipsa de transparență, neglijența în colectarea veniturilor și erorile în plata salariilor creează un tablou îngrijorător. Urmează ca administrația locală să demonstreze dacă este dispusă să îndrepte aceste derapaje sau dacă va continua să le ascundă sub preș.