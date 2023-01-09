joi, 28 august 2025

Primăria Galicea investește în tineri și transparență

Comuna Galicea din județul Vâlcea s-a remarcat, în luna august 2025, printr-o serie de inițiative care pun accent pe implicarea tinerilor și pe o mai bună comunicare între administrație și comunitate.

Pe 5 august, primăria a fost gazda unei întâlniri organizate în cadrul proiectului „Rețeaua de Centre de Tineret – județul Vâlcea”. Evenimentul a adus la aceeași masă autorități locale și tineri din comună, care au discutat despre participare civică, nevoile comunității și importanța implicării la nivel local.

O săptămână mai târziu, pe 12 august, Galicea a găzduit o nouă activitate dedicată tinerilor, de această dată cu accent pe educația ecologică. Tema centrală a fost rolul pădurilor și protejarea mediului, subiect de actualitate și de interes pentru viitoarele generații.

Dincolo de aceste proiecte, primăria își continuă eforturile de a rămâne transparentă în fața cetățenilor. Pe site-ul instituției sunt disponibile rapoarte de activitate, execuții bugetare, documente de urbanism și informații despre proiectele în derulare. De asemenea, locuitorii au acces la „Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei”, un document care arată direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani.

Astfel, luna august confirmă faptul că administrația locală din Galicea încearcă să mențină un ritm activ, combinând proiecte pentru tineri cu o politică de transparență și comunicare.