Posturi clericale vacante

Protoieria Râmnicu Vâlcea:

Postul de preot coslujitor de la Parohia Sfântul Gheorghe - Nord, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, Protoieria Râmnicu Vâlcea, cu perioadă de candidare 23.07 – 23.08.2025.

Protoieria Horezu:

Postul de preot paroh la Parohia Valea Grădiștei, comuna Grădiștea, județul Vâlcea, Protoieria Horezu, cu perioadă de candidare 23.07 – 23.08.2025.

Protoieria Drăgășani:

Postul de preot paroh la Parohia Zgubea, comuna Roșiile, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 23.07 – 23.08.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Vasilați I, oraș Bălcești, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 23.07 – 23.08.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Dejoiu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 23.07 – 23.08.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Ghioroiu, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 23.07 – 23.08.2025.

Protoieria Călimănești:

Postul de preot paroh la Parohia Poiana, comuna Perișani, județul Vâlcea, Protoieria Călimănești, cu perioadă de candidare 4.08 – 4.09.2025.

Dosarele candidaţilor clerici care îndeplinesc condiţiile statutare se depun la Protoierie iar tinerii teologi la Registratura Centrului Eparhial.