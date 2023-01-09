Polițiștii din Vâlcea, descinderi în păduri și depozite: amenzi, lemn și camion confiscat

vineri, 29 august 2025

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, alături de specialiști ai Gărzii Forestiere și Direcției Silvice, au desfășurat, în perioada 25–28 august, o serie de controale ample pentru a verifica legalitatea exploatării și transportului de material lemnos pe raza județului.

În urma acțiunilor, trei firme care activează în domeniul exploatării și prelucrării lemnului au fost depistate cu nereguli. Acestea au primit amenzi contravenționale în valoare totală de 20.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea a 63,41 metri cubi de lemn de diferite specii și sortimente, evaluat la aproximativ aceeași sumă.

Totodată, polițiștii au documentat și o infracțiune prevăzută de Codul Silvic, privind transportul de lemn fără documente de proveniență. În acest caz, au fost confiscați 25 de metri cubi de material lemnos, dar și mijloacele de transport – un camion și o remorcă specializată – cu o valoare de piață de circa 200.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Vâlcea transmit că acțiunile vor continua și în perioada următoare, pentru a preveni și combate tăierile ilegale de arbori și pentru a proteja fondul forestier național.