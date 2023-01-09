Polițiști din Vâlcea au refuzat 200 de lei mită și l-au dat pe șofer pe mâna procurorilor

marți, 12 august 2025

Tentativă de mită dejucată de polițiștii rutieri din Vâlcea

Pe 10 august, doi agenți ai Serviciului Rutier Vâlcea au demonstrat că legea nu se negociază. În timpul unei misiuni în zona Călinești, județul Vâlcea, aceștia au oprit un autocamion care rula cu 72 km/h pe un sector de drum cu limită de 50 km/h, pe DN 7, direcția Sibiu–Râmnicu Vâlcea.

Verificările au scos la iveală și alte nereguli: vehiculul nu avea asigurare RCA valabilă și încălca restricțiile de tonaj pentru vehicule de peste 7,5 tone. În încercarea de a scăpa de sancțiuni, șoferul a scos din buzunar 200 de lei și i-a oferit agenților.

Refuzul a fost prompt. Polițiștii au sunat imediat la Call-Center-ul Anticorupție (0800.806.806) și au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. O echipă a Serviciului Județean Anticorupție s-a deplasat la fața locului, iar momentul a fost surprins de camerele body-cam din dotarea agenților.

Cazul este acum instrumentat de procurori, care urmează să stabilească toate circumstanțele. Reprezentanții autorităților reamintesc: oferirea de bani sau alte foloase necuvenite unui polițist este infracțiune de dare de mită și se pedepsește sever.