Poliția Vâlcea sare în apărarea propriului șef: Comunicat defensiv al IPJ după valul de critici care îl vizează pe comisarul-șef Puiu-Dorel Călinescu

joi, 7 august 2025

Poliția Vâlcea sare în apărarea propriului șef: Comunicat defensiv al IPJ după valul de critici care îl vizează pe comisarul-șef Puiu-Dorel Călinescu

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea a transmis în data de 6 august 2025 un punct de vedere oficial în apărarea comisarului-șef Puiu-Dorel Călinescu, actualul inspector-șef al instituției, contestat tot mai vocal în presă și în cercurile din interiorul sistemului MAI. În locul unor explicații punctuale și asumate, IPJ a livrat un document sec, cu tentă propagandistică, în care laudă performanțele manageriale ale lui Călinescu și atacă subtil jurnaliștii critici.

Limbaj de PR, fără răspunsuri reale

În comunicat, Poliția Vâlcea afirmă că „activitatea inspectorului-șef a fost caracterizată prin echilibru managerial, profesionalism și rezultate concrete în plan operativ”. Se menționează o „scădere semnificativă a infracționalității”, o „creștere a activităților în teren” și o „cooperare consolidată” cu alte instituții, dar toate aceste afirmații sunt prezentate fără date clare, fără comparații relevante și fără surse independente.

Mai grav este că nu se răspunde deloc fondului criticilor formulate în spațiul public – despre promovări suspecte, legături controversate, lipsa reformelor reale sau gestionarea defectuoasă a unor cazuri sensibile.

Refuzul transparenței și atacul la presă

Instituția respinge „afirmațiile tendențioase” care pun la îndoială competența lui Călinescu și avertizează – într-un ton care trădează iritare – că astfel de critici „pot afecta imaginea unei instituții fundamentale a statului”. În loc să susțină dialogul, IPJ Vâlcea alege astfel o strategie de intimidare pasivă, sugerând că libertatea presei ar trebui limitată atunci când deranjează conducerea.

În realitate, imaginea unei instituții publice nu este un scop în sine, ci rezultatul natural al acțiunilor sale. Iar când aceasta refuză să răspundă concret unor acuzații, încrederea cetățenilor scade – nu din vina presei, ci din cauza lipsei de transparență.

Un autoportret idealizat

Comisarul-șef Călinescu este portretizat în comunicat ca un reformator angajat, un profesionist eficient și un lider deschis cooperării. Nu se menționează niciun eșec, nicio disfuncționalitate, nicio vulnerabilitate, de parcă activitatea unui inspectorat de poliție ar fi perfectă și imaculată. Această abordare rigidă, în care imaginea contează mai mult decât realitatea din teren, nu face decât să adâncească prăpastia dintre cetățeni și instituțiile statului.

Comunicatele nu țin loc de răspundere publică

În loc să invite la o analiză obiectivă, IPJ Vâlcea își protejează propriul șef printr-un document lipsit de substanță, construit pe clișee administrative. Dacă comisarul-șef Călinescu nu are nimic de ascuns, ar trebui să răspundă public, direct și documentat acuzațiilor care i se aduc. La fel și instituția pe care o conduce.

Transparența nu înseamnă doar „dialog în limitele legii”, ci asumarea greșelilor, deschiderea către anchete independente și colaborarea sinceră cu mass-media. Orice altceva este doar imagine de fațadă.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA

http://vl.politiaromana.ro

Nr. 51.370 din 6 august 2025

PUNCT DE VEDERE

În legătură cu materialele de presă recente care îl vizează pe domnul comisar-șef Puiu-Dorel Călinescu, facem următoarele precizări:

Pe întreaga perioadă în care comisarul-șef Călinescu a exercitat atribuțiile funcției de inspector-șef, activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a fost caracterizată prin echilibru managerial, profesionalism și rezultate concrete în plan operativ.

Datele statistice reflectă o scădere semnificativă a infracționalității, în special în ceea ce privește infracțiunile contra patrimoniului, faptele cu violență și infracțiunile stradale.

Totodată, s-a înregistrat o creștere a numărului de activități desfășurate în teren, a fost îmbunătățită capacitatea de reacție la evenimente.

A fost consolidată cooperarea cu autoritățile administrației publice locale și cu celelalte structuri ale sistemului de ordine publică și siguranță națională, contribuind la gestionarea eficientă a situațiilor operative și la creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni.

Respingem ferm afirmațiile tendențioase care pun la îndoială competența profesională a domnului comisar-șef Călinescu și atragem atenția asupra riscului de a afecta în mod nedrept imaginea unei instituții fundamentale a statului, prin speculații și asocieri fără suport real.

Rezultatele obținute în perioada mandatului său confirmă faptul că nu a fost vorba doar despre o prezență formală la conducerea instituției, ci despre un efort constant și asumat în direcția reformei, eficienței și responsabilității instituționale.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea rămâne deschis dialogului cu reprezentanții mass-media, în limitele legii și ale respectului reciproc, și reafirmă angajamentul ferm pentru transparență, responsabilitate și legalitate în exercitarea actului managerial.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE