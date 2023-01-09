“Poliția, dispărută în acțiune” – Primarul Mircia Gutău din Râmnicu Vâlcea trage un semnal de alarmă. IPJ Vâlcea răspunde... cu poezie administrativă

joi, 7 august 2025

“Poliția, dispărută în acțiune” – Primarul Mircia Gutău din Râmnicu Vâlcea trage un semnal de alarmă. IPJ Vâlcea răspunde... cu poezie administrativă

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a detonat din nou scena publică cu o declarație tăioasă și fără perdea: „Nu mai vedem niciun polițist pe străzi. Doar cei de la Circulație mai apar, dar vin cu japca!”. Potrivit edilului, orașul pare abandonat de polițiștii IPJ, în timp ce Poliția Locală ar fi rămas singura în tranșee, înfruntând zilnic problemele din teren.

Gutău nu s-a ferit să facă și comparații salariale usturătoare: „Polițistul local e înjurat și ia 3000 de lei. Ăia de la IPJ, care stau la birou, iau peste 7500 lei. E dublu și ceva!”. Mai mult, edilul spune răspicat că ideea Guvernului de a reduce numărul polițiștilor locali este o aberație: „Pe cine mai lăsăm în teren? Pe nimeni?”

Situația nu e observată doar de primar. Mulți cetățeni reclamă aceleași lucruri: polițiști invizibili, patrule absente, mașini de poliție parcate la umbră, iar zvonurile despre agenți care „trag chiulul” prin spatele blocurilor sau la Sala Sporturilor încep să sune tot mai credibil.

IPJ Vâlcea – reacție „tehnico-diplomatică” și fără conținut

În locul unui răspuns clar, asumat și responsabil, conducerea IPJ Vâlcea – reprezentată de comisarul-șef Puiu Dorel Călinescu, adjunctul care ține frâiele Inspectoratului – a livrat un discurs vag, birocratic, și, în esență, lipsit de orice angajament concret:

„Referitor la aceste afirmații, fără a intra în detalii, nu pot să fac referire la ceea ce a declarat domnul primar…”

De aici încolo, doar ședințe operative, analizarea situației, constituirea unor dispozitive și... nimic concret. Nicio explicație pentru absența patrulelor, niciun plan urgent pentru reconfigurarea prezenței poliției în spațiul public.

Primarul trage semnalul de alarmă, cetățenii confirmă, iar Poliția... își face planuri pe hârtie.

Rămâne întrebarea simplă, dar esențială: Când vom mai vedea polițiști în stradă? Sau trebuie să facem o cerere scrisă cu ștampilă și număr de înregistrare pentru asta?

Până una-alta, siguranța rămâne doar un slogan, iar IPJ Vâlcea pare mai preocupat de formulările sterile decât de realitatea din teren.