sâmbătă, 23 august 2025

Pigulin și Predus, regii comertului cu fructe din Vâlcea! PIGULIN FRUIT și PIGULIN FRUIT IMPORT – două companii vâlcene cu afaceri de peste 100 de milioane lei anual

Râmnicu Vâlcea găzduiește două firme puternice din domeniul comerțului cu ridicata al fructelor și legumelor – PIGULIN FRUIT SRL și PIGULIN FRUIT IMPORT SRL, ambele administrate de asociații Adrian-Dumitru Pigulin și Florin Predus. Cele două societăți, deși distincte juridic, funcționează la aceeași adresă din centrul municipiului, pe strada I.C. Brătianu, și sunt conectate direct prin structura acționariatului și managementului.

PIGULIN FRUIT SRL – compania mai veche și mai mare

Fondată în 2012, PIGULIN FRUIT SRL (CUI 30103440) are un capital social de 100.200 lei și se ocupă cu comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor. Firma a cunoscut o creștere constantă, atingând în 2024 o cifră de afaceri de 57,26 milioane lei, în creștere cu 9% față de anul precedent. Totuși, profitul net a scăzut la 2,26 milioane lei (față de 2,82 milioane în 2023), pe fondul unor cheltuieli în creștere.

Compania are 23 de angajați, un rating de risc comercial scăzut (nota 9,1) și o capacitate de plată estimată la 2,08 milioane lei. În ultimii ani, societatea a obținut 34 de contracte publice de achiziții directe, în special cu spitale din județul Vâlcea (precum Spitalul de Psihiatrie Drăgoești) și instituții publice, livrând legume și fructe.

Importurile provin din țări precum Albania, Bulgaria, Grecia, Italia și Franța, iar exporturile nu sunt raportate oficial.

PIGULIN FRUIT IMPORT SRL – ramura mai tânără

Înființată în 2017, PIGULIN FRUIT IMPORT SRL (CUI 38636499) are un capital social de 100.000 lei și aceeași activitate de bază (CAEN 4631). În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 47,79 milioane lei, cu un profit net de 2,58 milioane lei și doar 5 angajați.

Firma are o capacitate de plată de 1,58 milioane lei și un rating de risc comercial scăzut (nota 8,3). Ca și societatea mamă, nu figurează cu datorii la ANAF și nu are facturi restante raportate.

PIGULIN FRUIT IMPORT SRL a fost implicată și în câteva litigii comerciale, în special privind executări silite sau ordonanțe de plată, dar acestea nu au afectat stabilitatea financiară a companiei.

Importurile declarate provin din Grecia și Albania, cu preponderență produse vegetale, alimente și băuturi.

O afacere consolidată pe piața locală

Cele două firme se susțin reciproc și formează împreună unul dintre cele mai puternice grupuri locale din comerțul cu fructe și legume, cu afaceri cumulate de peste 105 milioane lei anual și profituri totale de peste 4,8 milioane lei.

Deși funcționează independent, structura acționariatului este identică: Adrian-Dumitru Pigulin și Florin Predus, fiecare cu câte 50% din capitalul social și funcția de administrator.

Ambele companii se remarcă prin: stabilitate financiară (fără datorii la stat, risc de insolvență foarte scăzut); diversificarea importurilor din Europa de Sud; colaborări cu instituții publice din zona medicală și militară; creșteri susținute ale cifrei de afaceri în ultimii ani.

PIGULIN FRUIT SRL și PIGULIN FRUIT IMPORT SRL reprezintă un exemplu de consolidare a afacerilor locale în domeniul agroalimentar, reușind să combine importurile externe cu distribuția internă către spitale și instituții publice. Cu peste un deceniu de experiență și o reputație solidă în piață, firmele conduse de Pigulin și Predus confirmă faptul că sectorul distribuției de fructe și legume din Vâlcea este nu doar stabil, ci și profitabil.

Împreună, cele două firme vâlcene realizează o cifră de afaceri de peste 105 milioane lei anual și profituri nete cumulate de aproximativ 4,8 milioane lei. Stabilitatea financiară, lipsa datoriilor la bugetul de stat și menținerea unor parteneriate constante cu instituții publice și clienți privați plasează PIGULIN FRUIT și PIGULIN FRUIT IMPORT printre cele mai puternice companii locale din sectorul distribuției de fructe și legume.

Tiberiu Pîrnău