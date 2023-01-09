Percheziții în Vâlcea: aproape 28.000 de țigarete de contrabandă și materiale pirotehnice, confiscate de polițiști

miercuri, 20 august 2025

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, au efectuat astăzi două percheziții domiciliare, într-un dosar penal ce privește infracțiuni prevăzute de Codul Fiscal.

În urma descinderilor, oamenii legii au confiscat bunuri interzise la deținere sau relevante pentru anchetă: 27.860 de țigarete de contrabandă, din mărcile Marble, Dunhill, Ashima, Rothmans și DS, sume de bani, precum și 60 de baterii de artificii tip F2 și 233 de petarde tip FS3.

De asemenea, a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele unui suspect, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale, sub supravegherea procurorului de caz.